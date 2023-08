Żona Zielińskiego przestraszyła włoskich dziennikarzy. Wystarczyła jedna poszlaka i stracili wątpliwości, mowa o odejściu

To koniec! Kolejna legenda futbolu kończy karierę. 45-letni Gianluigi Buffon mówi pas

Piotr Zieliński jest w trakcie dość ciężkiego okresu w swojej karierze zawodniczej. Mimo że zawodnik reprezentacji Polski jeszcze nie tak dawno świętował mistrzostwo Włoch, to miał nie dojść do porozumienia z włodarzami Napoli w kwestii kolejnej umowy, co z kolei sprawia, że miał być bliski odejścia z klubu. Mówiono o ofertach z Lazio Rzym, czy klubów Arabii Saudyjskiej, jednak w ostatnich dniach w temacie zapanowała cisza. Teraz atmosferę, zdaniem włoskich mediów, podgrzała żona zawodnika, która zamieściła na swoich mediach społecznościowych publikację, którą Włosi traktują jako zapowiedź odejścia Zielińskiego. Czy tak się zdarzy faktycznie?

Piotr Zieliński odejdzie z Napoli? Media zwracają uwagę na żonę piłkarza

Laura Zielińska zamieściła ostatnimi czasy nagranie na mediach społecznościowych, które prezentowało jej męża cieszącego się z bramki strzelonej Juventusowi. Była to pierwotnie publikacja kibica Napoli, który nagranie opatrzył napisem "Nie byłem gotów na pożegnanie". Zdaniem mediów, żona piłkarza, podając filmik dalej dała do zrozumienia, że państwo Zielińscy opuszczą Włochy.