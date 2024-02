Ciężko wywalczone dwie bramki i upragniona wygrana GKS Katowice nad Motorem Lublin

Poprzednie mecze GKS Katowice - Motor Lublin

W ostatnich trzech meczach pomiędzy GKS-em Katowice a Motorem Lublin padło łącznie 8 goli. Pierwsze spotkanie, które odbyło się na stadionie Ul. Bukowa w Katowicach, zakończyło się wynikiem 2:1 dla GKS-u Katowice. W drugim meczu, który miał miejsce na stadionie Arena Lublin w Lublinie, Motor Lublin zwyciężył 2:1. Ostatnie starcie również odbyło się na stadionie Arena Lublin i zakończyło się remisem 1:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach GKS Katowice: 4, Motor Lublin: 4

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu GKS Katowice kontra Motor Lublin, który odbywał się w Katowicach, gospodarze wyszli na prowadzenie. W 42 minucie Jedrych strzelił bramkę dla GKS-u Katowice, dając swojej drużynie przewagę. Trzy minuty później zawodnik z drużyny Motor Lublin, Palacz, otrzymał żółtą kartkę. Po pierwszej połowie wynik to: GKS Katowice 1 - Motor Lublin 0.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu GKS Katowice kontra Motor Lublin, który odbył się w Katowicach, gospodarze zdołali podwyższyć swoją przewagę. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla GKS-u Katowice.

Na początku drugiej połowy doszło do kilku zmian w drużynie Motoru Lublin. W 46 minucie gracz Luberecki wszedł na boisko, zastępując Palacza, a Ndiaye zastąpił Rybickiego. W 54 minucie kolejna zmiana w drużynie Motoru - Lis wszedł na boisko, zastępując Gasiora. W 69 minucie trener Motoru dokonał kolejnej zmiany - Wojtkowski wszedł na boisko, zastępując Ceglarza. W 75 minucie żółtą kartkę otrzymał Rogal z drużyny GKS-u Katowice.

W odpowiedzi na to trener Motoru dokonał kolejnej zmiany - Mraz wszedł na boisko, zastępując Spiewaka w 76 minucie. W 77 minucie trener GKS-u Katowice również dokonał dwóch zmian - Figiel wszedł na boisko, zastępując Shibatę oraz Marzec zastąpił Blada. Kolejną żółtą kartkę otrzymał Bergier z drużyny GKS-u Katowice w 78 minucie. W 84 minucie Bergier strzelił gola dla GKS-u Katowice, podwyższając tym samym wynik na 2:0. W 87 minucie trener GKS-u Katowice dokonał kolejnej zmiany - Pietrzyk wszedł na boisko, zastępując Bergiera.

W doliczonym czasie gry, czyli w 90+1 minucie, trener GKS-u Katowice dokonał dwóch zmian - Baranowicz wszedł na boisko, zastępując Kozubala oraz Danek zastąpił Rogala. Cały mecz zakończył się wynikiem: GKS Katowice: 2, Motor Lublin: 0.

Pomeczowe podsumowanie

Na podstawie podanych informacji można stwierdzić, że przed meczem drużyna Motoru Lublin zajmowała 5 miejsce w tabeli, a GKS Katowice 12 miejsce. Do tej pory Motor Lublin wygrał 10 meczy, zremisował 2 mecze i przegrał 6 meczy, co daje im sumę punktów równą 32. Natomiast GKS Katowice wygrał 6 meczy, zremisował 6 meczy i przegrał również 6 meczy, co daje im sumę punktów równą 24. W tym konkretnym meczu zwyciężyła drużyna GKS-u Katowice i zdobyła dodatkowe 3 punkty. Aktualnie suma punktów dla GKS-u Katowice wynosi więc 27, a dla Motoru Lublin - nadal utrzymuje się na poziomie 32.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między GKS-em Katowice a Motorem Lublin, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Wisły Płock z GKS-em Katowice odbędzie się 24 lutego 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Orlen w Płocku. Natomiast Motor Lublin zmierzy się z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza tego samego dnia o godzinie 17:30 na stadionie Arena w Lublinie. Będzie to kolejna okazja dla obu drużyn, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdobyć cenne punkty w rozgrywkach.