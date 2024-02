Niespodziewany remis 1:1 w meczu Zagłębie Lubin - Cracovia Kraków

Poprzednie mecze Zagłębie Lubin - Cracovia Kraków

W ostatnich trzech meczach między Zagłębiem Lubin a Cracovią Kraków padły następujące wyniki. Pierwszy mecz, który odbył się na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie dnia 13 maja 2023 roku zakończył się wynikiem 0:1 na korzyść Zagłębia Lubin. Drugi mecz, również rozegrany na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie dnia 11 sierpnia 2023 roku zakończył się wynikiem 2:1 dla Cracovii Kraków. Ostatni mecz, który odbył się na tym samym stadionie w dniu 2 listopada 2023 roku zakończył się wynikiem 1:0 dla Cracovii Kraków. Stosunek bramek w rozegranych meczach Cracovia Kraków: 3, Zagłębie Lubin: 2

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Zagłębia Lubin z Cracovią Kraków zakończyła się wynikiem 1:0 na korzyść gospodarzy. W 36 minucie zawodnik Kurminowski z drużyny Zagłębia Lubin otrzymał żółtą kartkę. W 45+1 minucie gracz o nazwisku Chodyna strzelił gola dla Zagłębia Lubin, dając swojej drużynie prowadzenie. W tej samej minucie Jaroszyński z drużyny Cracovia Kraków również otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Zagłębiem Lubin a Cracovią Kraków, który odbył się w Lubinie, obie drużyny miały wiele okazji do zdobycia gola. Wynik z pierwszej połowy, gdzie Zagłębie Lubin prowadziło 1:0, uległ zmianie na końcowy remis 1:1.

W 62 minucie trener Cracovii Kraków dokonał dwóch zmian w swojej drużynie. Gracz Oshima wszedł na boisko, zastępując Knapa, natomiast Rapa zastąpił Bochnaka. W tej samej minucie zawodnik Grzybek z Zagłębia Lubin otrzymał żółtą kartkę za faul. W 71 minucie Nalepa z Zagłębia Lubin również został ukarany żółtą kartką. Jednak to w 73 minucie gracz Atanasov zdobył gola dla Cracovii Kraków, wyrównując wynik.

Trener Zagłębia Lubin odpowiedział na stratę bramki wprowadzając Pienko na boisko, który zastąpił Buletsego w 73 minucie. W kolejnej minucie Buric otrzymał żółtą kartkę za faul. W 78 minucie Oshima z Cracovii Kraków również został ukarany żółtą kartką. W odpowiedzi trener Cracovii dokonał zmiany, wprowadzając Maigaarda na boisko, który zastąpił Rakoczy'ego w 79 minucie. W 81 minucie trener Zagłębia Lubin dokonał kolejnej zmiany, wprowadzając Munoza na boisko, zastępując Kurminowskiego.

W ostatnich minutach meczu trener Zagłębia Lubin postanowił jeszcze raz skorzystać z możliwości zmiany i w 87 minucie Mroz wszedł na boisko, zastępując Wdowiaka. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1. Zarówno Zagłębie Lubin, jak i Cracovia Kraków miały swoje okazje do zdobycia kolejnych bramek, jednak żadna z drużyn nie była w stanie wykorzystać ich w pełni.

Skład meczu z dnia 2024-02-18

Zagłębie Lubin

W. Fornalik - trener

Jasmin Burić (1) bramkarz

Mateusz Grzybek (13) obrońca

Michał Nalepa (25) obrońca

Aleks Ławniczak (5) obrońca

Luís Mata (55) obrońca

Damian Dąbrowski (8) pomocnik

Tomasz Makowski (6) pomocnik

Kacper Chodyna (7) pomocnik

Serhii Buletsa (16) pomocnik

Mateusz Wdowiak (77) pomocnik

Dawid Kurminowski (90) napastnik

Cracovia Kraków

J. Zieliński - trener

Sebastian Madejski (13) bramkarz

Mateusz Bochnak (17) obrońca

Otar Kakabadze (25) obrońca

Eneo Bitri (33) obrońca

Arttu Hoskonen (22) obrońca

Paweł Jaroszyński (4) obrońca

Patryk Makuch (7) pomocnik

Karol Knap (20) pomocnik

Jani Atanasov (6) pomocnik

Michał Rakoczy (10) pomocnik

Benjamin Källman (9) napastnik

Statystyki

Zagłębie Lubin Cracovia Kraków Strzały na bramkę 3 5 Strzały poza światło bramki 6 8 Wszystkie strzały 11 21 Strzały zablokowane 2 8 Faule 13 13 Rzuty rożne 1 6 Spalone 1 3 Posiadanie piłki 47% 53% Żółte kartki 4 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 4 2 Suma podań 381 414 Dokładne podania 286 319 Procent dokładnych podań 75% 77%

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Zagłębie Lubin i Cracovia Kraków, przed meczem Zagłębie zajmowało 9. miejsce w tabeli, natomiast Cracovia 10. miejsce. Do tej pory Zagłębie wygrało 7 meczy, zremisowało 4 mecze i przegrało 9 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 25. Z kolei Cracovia wygrała 5 meczy, zremisowała 9 mecze i przegrała 6 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 24. W tym konkretnym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie Zagłębie Lubin ma na swoim koncie 26 punktów, a Cracovia Kraków - 25 punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Zagłębiem Lubin a Cracovią Kraków, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Puszczy Niepołomice z Zagłębiem Lubin odbędzie się 25 lutego 2024 roku o godzinie 12:30 na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Natomiast mecz Piasta Gliwice z Cracovią Kraków zostanie rozegrany 23 lutego 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Miejskim w Gliwicach.