Wyrównany remis Granady CF z Almerią 1:1 w 25. kolejce La Liga

Poprzednie mecze Granada CF - Almeria

W trzech ostatnich meczach między Granadą CF a Almerią padło wiele goli. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Campo Hotel Barceló Montecastillo w miejscowości Jerez de la Frontera. Miało miejsce 30 lipca 2022 roku i zakończyło się wynikiem Granada CF: 3, Almeria: 2. Kolejny mecz miał miejsce na stadionie Power Horse - Los Juegos Mediterráneos w Almerii. Odbył się 5 sierpnia 2023 roku i zakończył się minimalnym zwycięstwem Almerii, która wygrała 1:0. Ostatnie spotkanie również odbyło się na stadionie Power Horse - Los Juegos Mediterráneos w Almerii. Miało miejsce 1 października 2023 roku i zakończyło się remisem 3:3. Stosunek bramek w rozegranych meczach Almeria: 6, Granada CF: 6

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Granada CF z Almerią zakończyła się wynikiem 0:1. Już w 4 minucie zawodnik Villar z drużyny Granada CF otrzymała żółtą kartkę za faul. Pięć minut później gracz o nazwisku Pubill strzelił gola dla Almerii, dając swojej drużynie prowadzenie. W 14 minucie Embarba z Almerii oddał strzał na bramkę, jednak po weryfikacji systemem VAR gol został anulowany ze względu na spalony. W 33 minucie doszło do zmiany w składzie Granady CF - Maouassa wszedł na boisko, zastępując Villara.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Granada CF z Almerią, który odbył się w Granadzie, obie drużyny miały wiele zmian personalnych.

W 46 minucie zawodnik Boye wszedł na boisko zastępując Melendo w drużynie Granady CF. W 66 minucie Almeria dokonała trzech zmian: Melero wszedł za Vierę, Pozo zastąpił Arribasa, a Gumbau wszedł za Honglę w drużynie Granady CF. W 68 minucie Gumbau otrzymał żółtą kartkę. W 74 minucie Milovanovic wszedł na boisko zastępując Lozano w drużynie Almerii. Jednak to Granada CF zdobyła gola w 75 minucie dzięki Uzuniemu.

W 77 minucie Robertone z Almerii otrzymał żółtą kartkę za faul. W 84 minucie Lopy wszedł na boisko zastępując Babę w drużynie Almerii. W doliczonym czasie gry, czyli w 90+1 minucie Jozwiak wszedł za Pellistriego w drużynie Granady CF. W ostatnich minutach meczu Radovanovic z Almerii otrzymał żółtą kartkę za faul, a Pozo również został ukarany żółtą kartką za symulowanie faulu. Mecz zakończył się remisem 1:1, gdzie jedynym golem dla Granady CF był gol strzelony przez Uzuniego.

Skład meczu z dnia 2024-02-18

Granada CF

A. Medina - trener

Augusto Batalla (25) bramkarz

Ricard Sánchez (12) obrońca

Kamil Piątkowski (22) obrońca

Miguel Rubio (4) obrońca

Carlos Neva (15) obrońca

Sergio Ruiz Alonso (20) pomocnik

Martin Hongla (6) pomocnik

Gonzalo Villar (24) pomocnik

Facundo Pellistri (19) napastnik

Myrto Uzuni (11) napastnik

Óscar Melendo (21) napastnik

Almeria

Gaizka Garitano - trener

Luís Maximiano (25) bramkarz

Marc Pubill (18) obrońca

Edgar González (3) obrońca

Aleksandar Radovanović (16) obrońca

Bruno Langa (24) obrońca

Iddrisu Baba (4) pomocnik

Lucas Robertone (5) pomocnik

Sergio Arribas (19) pomocnik

Jonathan Viera (8) pomocnik

Adrián Embarba (10) pomocnik

Anthony Lozano (15) napastnik

Statystyki

Granada CF Almeria Strzały na bramkę 6 2 Strzały poza światło bramki 8 5 Wszystkie strzały 18 12 Strzały zablokowane 4 5 Faule 13 21 Rzuty rożne 10 4 Spalone 0 3 Posiadanie piłki 59% 41% Żółte kartki 2 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 4 Suma podań 440 307 Dokładne podania 367 241 Procent dokładnych podań 83% 79% Gole oczekiwane 1.21 0.47

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Granada CF zajmowała 19. miejsce w tabeli, a Almeria 20. miejsce. Granada CF do tej pory wygrała 2 mecze, zremisowała 7 i przegrała 15, co daje im sumę punktów równą 13. Natomiast Almeria do tej pory nie wygrała żadnego meczu, zremisowała 7 i przegrała 17, co daje im sumę punktów równą 7. W meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie, co oznacza że aktualnie Granada CF ma 14 punktów, a Almeria ma 8 punktów.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Granadą CF a Almerią, przyszłe spotkania obydwóch zespołów zostały ustalone. Mecz Granady CF z Valencią odbędzie się 24 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Nuevo Los Cármenes w Granadzie. Natomiast mecz Almerii z Atleticiem Madryt odbędzie się tego samego dnia o godzinie 21:00 na stadionie Power Horse w Almeríi.