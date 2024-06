i Autor: AP Stadion w Monachium

Areny mistrzostw Europy

Euro 2024: stadion w Monachium. Informacje techniczne, pojemność, ciekawostki, mecze

Ten obiekt EURO 2024 piłkarscy kibice, także polscy, znają doskonale, a to za sprawą meczów słynnego Bayernu. Bawarska Munich Football Arena, na co dzień znana jako Allianz Arena w Monachium to jeden z najważniejszych z dziesięciu stadionów mistrzostw Europy.