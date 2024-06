Michał Listkiewicz: Michał Probierz przywrócił reprezentacji... [MIŚ Z OKIENKA]

Co oni myślą?

Michał Probierz ma dalej prowadzić reprezentację Polski i basta! Mojej opinii nie zmienią wyniki meczów z Austrią i Francją czy ewentualna fala krytyki internetowych żółtodziobów. Widziałem rezygnację w oczach zawodników i wściekłość kibiców za kadencji Santosa, nie przekonały mnie peany "Zibiego" pod adresem Sousy. Podobnie nie widziałem powodu, by śpiewać w chórze krytyków Czesława Michniewicza. Pominę wątek premiowo-obyczajowy, przeżyłem multum afer rozdmuchanych, naciąganych i rzeczywistych. Od strony sportowej Michniewicz nie był taki zły jak malowali go krytycy, ani taki wspaniały jak twierdzili wyznawcy.

Probierz przywrócił reprezentacji radość z bycia razem, dumę z gry w koszulce z białym orłem, wiarę zawodników w trenera. Tak niewiele, a jednak tak wiele po doświadczeniach z portugalskimi leniuszkami. Obecny selekcjoner ma - zachowując wszelkie proporcje - to, co cechowało jego wielkich poprzedników z Kazimierzem Górskim i Antonim Piechniczkiem na czele. Czyli uczciwość wobec podopiecznych, pracowitość, przekonanie do swojej wizji, charyzmę i kulturę osobistą. Z tej mąki będzie chleb pod warunkiem, że w decyzjach piłkarskich władz pojawi się cierpliwość i dalekowzroczność. Ostatnio w piłkarskim świecie wyróżniała nas karuzela trenerów. Niestety negatywnie.

Trefl Sopot dokonał rzeczy pozornie niemożliwej: w batalii o koszykarskie mistrzostwo Polski wyciągnął wynik z 1-3 na 4-3 i po 16 latach odzyskał koronę mistrza. Sukces zazwyczaj ma wielu ojców, ale tu ojciec jest jeden. To Kazimierz Wierzbicki, który założył sopocki klub od podstaw dwie dekady temu. Treflowa alfa i omega, człowiek renesansu czyli wielu talentów. Zmieniały się czasy, zawodnicy i trenerzy odchodzili- przychodzili, nastroje kibiców bywały jak pogoda w marcu, sponsorzy mieli swoje problemy i humory, a właściciel-prezes Kazimierz trwał jak skała. To unikat w świecie działaczy sportowych, gdyż oprócz skuteczności, charyzmy i siły przekonywania ma w sobie empatię i dobroć. Da się lubić, a nie tylko podziwiać.

Czy da się zjeść ciasto i zarazem je mieć? Taka myśl naszła mnie po spotkaniu z Jarosławem Araszkiewiczem, legendarnym napastnikiem Lecha i Legii. Świetny niegdyś zawodnik prowadzi zajęcia w szkółce piłkarskiej pod Poznaniem. Przyjmowani są wszyscy chętni, bo taka jest wola pracodawcy czyli samorządu Kórnika. Czy bez wstępnej selekcji można wychować przyszłe gwiazdy futbolu? Nie wiem, ale bardzo temu projektowi kibicuję. Podobnie ukraińskim sportowcom, dla których są teraz sprawy ważniejsze niż sport, a jednak walczą dzielnie na międzynarodowej arenie. Brawo im za to!

