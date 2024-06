Reprezentacja Polski zaczyna EURO! Tak graliśmy z Holandią, ten bilans wszystko mówi, będzie przełamanie?

Lewy nie zagra z Holandią

To będzie dla polskiej kadry piąty z rzędu udział w finałach. Trzy turnieje kończyliśmy na fazie grupowej. Tylko w 2016 roku zameldowaliśmy się w fazie pucharowej, gdy drużyna prowadzona przez trenera Adama Nawałkę dotarła do ćwierćfinału. Tamten sukces doskonale pamiętają m.in. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, który - niestety - z powodu kontuzji nie zagra z Holandią.

Kapitan poprawi bilans?

Dla tego duetu to już czwarty występ na mistrzostwach Europy. Do napastnika Barcelony należy zarówno rekord gier jak i goli w finałach. „Lewy” w dorobku ma 11 meczów i pięć bramek. Trafiał na każdym z poprzednich turniejów. Najlepsze dla niego pod względem skuteczności było EURO 2020, na którym zdobył trzy bramki. Czy będzie błyszczał także na niemieckich boiskach, gdzie notował największe sukcesy w piłce klubowej? Żeby tak się stało, to „Lewy” musi być zdrowy. To jest warunek konieczny.

Przełamią holenderską klątwę?

Polscy piłkarze mają niekorzystny bilans z Holandią. Ostatnio przecież dostawaliśmy od niej lekcję futbolu w dwóch edycjach Ligi Narodów. W ogóle to wygraliśmy tylko trzy razy w całej historii. Ostatni nasz trumf z tym zespołem miał miejsce przed 45 laty, gdy pokonaliśmy go 2:0 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tamto zwycięstwo pamięta Zbigniew Boniek, który strzelił pierwszego gola. Czy obecni reprezentanci pójdą w ślady byłego prezesa PZPN i po raz czwarty wycisną „Pomarańczę”?

Tak graliśmy z Holandią:

Mecze: 19

Wygrane Polski: 3

Remisy: 7

Zwycięstwa Holandii: 9

Bramki: 19-28 dla Holandii

Pierwszy mecz: Polska - Holandia 0:0 (01.05.1968, Warszawa, towarzysko)

Ostatni mecz: Polska - Holandia 0:2 (22.09.2022, Warszawa, Liga Narodów)

Polska - Holandia

niedziela, godz. 15

TVP 1, tvpsport.pl, TVP Sport

EURO 2024

