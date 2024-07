Szymon Marciniak zabrał głos po decyzji UEFA. Nagrał specjalny film, jasna deklaracja arbitra [WIDEO]

Marciniak wbrew przewidywaniom nie będzie sędziował finału piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech, chociaż wcześniej wybrano go i do finału mundialu, i do finału Ligi Mistrzów. Głównym arbitrem finału Euro 2024 będzie Francuz Francois Letexier, a Marciniak będzie sędzią technicznym. Szymon Marciniak nagrał specjalny film dla kibiców w Polsce i przekazał swoje odczucia na temat ostatnich wydarzeń.

To dlatego Szymon Marciniak nie dostał finału EURO? Te słowa mogą dużo wyjaśnić, nie było wątpliwości!

Marciniak: Klata wypięta do przodu

„Cześć, prosto z bazy we Frankfurcie kończymy ten turniej z głową podniesioną do góry, klata wypięta do przodu. Dziękuję wszystkim kibicom za trzymanie kciuków, za pozdrowienia, za miłe komentarze. W turnieju jest jak jest. Zawsze jeden zespół może sędziować w turniejowym finale. Tym razem to nie my, ale trzymamy kciuki za naszych kolegów. Lecimy dalej. Widzimy się na zielonych boiskach. Pozdrawiam was serdecznie, Szymon Marciniak" – przekazał polski arbiter.

W niedzielę 13 lipca w wielkim finale mistrzostw Europy Hiszpania zagra z Anglią. Marciniak będzie tylko sędzią technicznym, co trudno uznać za wyróżnienie, biorąc pod uwagę dorobek polskiego arbitra.

Poza tym nasz sędzia otrzymał w Euro 2024 do prowadzenia jedynie dwa spotkania – Belgii z Rumunią w fazie grupowej oraz Szwajcarii z broniącymi tytułu Włochami w 1/8 finału.

Tomaszewski grzmi: poniżenie Marciniaka!

O wybór UEFA zapytaliśmy Jana Tomaszewskiego. Legenda polskiego futbolu w rozmowie z „Super Expressem” uważa, że to Szymon Marciniak powinien prowadzić finał Euro 2024, a jedynym powodem, dla którego tak się nie stało, jest zemsta Niemców. – To jest skandal! Niemcy oczywiście byli skrzywdzeni przez Anthony'ego Taylora z Hiszpanami i to można zrozumieć. Natomiast jeśli Bayern przegra z PSG, Realem Madryt... Musieli znaleźć sobie kozła ofiarnego. I znaleźli w postaci Szymona Marciniaka – powiedział Tomaszewski.

– Nie prowadził meczu otwarcia, prowadził jakieś inne, mniej ważne mecze. Zrobić z Szymona jakiegoś technicznego to dla niego poniżenie. Jeśli szef sędziów wyznaczył Francuza na finał Euro 2024, to jest to skandal sędziowski. Panie Szymonie, jest pan najlepszym sędzią na świecie. A Niemcy jak zwykle mają pretensje do wszystkich, tylko nie do siebie – podsumował legendarny bramkarz.