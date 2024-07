Idze Świątek ubywają kolejne rywalki, jedna z nich zalała się łzami! Gigantyczne sensacje na kortach w turnieju olimpijskim

Paryż 2024: Starty Polaków wtorek 30.07. Kto wystąpi dzisiaj na igrzyskach we wtorek 30 lipca?

Olbrzymią sensację sprawiła Chorwatka Donna Vekić, która wyeliminowała nr 2 światowego rankingu WTA, Amerykankę Coco Gauff. Wydawało się, że to Amerykanka jest zdecydowaną faworytką, tym bardziej , że odpowiada jej nawierzchnia ziemna w Paryżu. Przed dwoma laty doszła do finału wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa, w którym uległa Idze Światek. Tymczasem to 28-letnia Vekić dzielił i rządziła w pojedynku z młodszą o 3 lat Amerykanką. W pierwszej partii Gauff nie wykorzystała piłki setowej przy stanie 5:3, a w końcówce dominowała Chorwatka, która wygrała ostatecznie 7:6 (7), 6:2.

Z turniejem pożegnała się również tegoroczna finalistka Rolanda Garrosa Jasmine Paolini. Przed dwoma miesiącami doszła do finału w Paryżu, w którym przegrała z Igą Świątek. Dzisiaj zakończyła swoją karierę w Paryżu już w 3. rundzie. Po wyeliminowaniu wczoraj w 2. rundzie Magdy Linette, dzisiaj Paolini walczyła ze Słowaczką Anną Karoliną Schmiedlovą. Pierwsze set padł łupem Słowaczki 7:5, a w drugiem lepsza była Włoszka wygrywając 6:3. W decydującym secie więcej sił i dokładności na korcie pokazała Schmiedlova. Wygrała 7:5 i sprawiła kolejną wielką sensację w turnieju pań.

