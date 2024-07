Igrzyska Olimpijskie to impreza, na którą czekają wszyscy sportowcy przez cztery lata. Po okresie olimpiady przyszedł czas na walkę o medale na najbardziej prestiżowych zawodach w historii. Igrzyska Olimpijskie rozpoczęły się od zmagań w piłce nożnej oraz w rugby. Formalny początek imprezy będzie miał miejsce w najbliższy piątek, 26 lipca, gdy odbędzie się oficjalna ceremonia otwarcia IO Paryż 2024. O której godzinie się rozpocznie? Relację na żywo z ceremonii otwarcia igrzysk przeprowadzimy na Sport.se.pl.

IO Paryż 2024: Kiedy ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu?

Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich to ważny moment dla większości sportowców. Poza warstwą artystyczną, która oczywiście zawsze jest przedmiotem wielkich dyskusji, jest to także możliwość do wzięcia udziału w uroczystym pochodzie i zaprezentowania swoich barw narodowych jeszcze przed rozpoczęciem zmagań.

W tym roku funkcję chorążych, którzy będą nieśli flagę naszego kraju, pełnią wybitna lekkoatletka Anita Włodarczyk oraz koszykarz Przemysław Zamojski.

O której godzinie startuje ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu?

Tegoroczna ceremonia otwarcia ma być wyjątkowa. Ogień olimpijski jest zawsze zapalany na najważniejszej arenie zmagań. Plotki, które pojawiały się do tej pory głoszą, że tym razem ogień zostanie doniesiony i zapalony na szczycie Wieży Eiffla, najbardziej ikonicznego miejsca w stolicy Francji.

Według niepotwierdzonych doniesień, jedną z artystek, która może wystąpić podczas uroczystej ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich ma być długo niewidziana Celine Dion.

Ceremonia otwarcia IO Paryż 2024 odbędzie się już w ten piątek, 26 lipca. Jej początek zaplanowano na godzinę 19:30. Specjalna relacja na żywo z tego wydarzenia przeprowadzona będzie na portalu Sport.se.pl. Zapraszamy!

