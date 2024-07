Kim jest Joanna Wołosz? Sylwetka rozgrywającej reprezentacji Polski: klub, rodzina, reprezentacja, sukcesy

Joanna Wołosz to prawdziwa liderka reprezentacji Polski. 34-letnia rozgrywająca ma w swoim dorobku wiele sukcesów na arenie międzynarodowej w rozgrywkach klubowych, a swoją dyspozycję przekłada na mecze reprezentacyjne. Świetnym zwieńczeniem ostatnich dobrych miesięcy w reprezentacji Polski byłby medal igrzysk olimpijskich i trudno sobie wyobrazić, żeby drużyna nie oparła tego sukcesy właśnie na zawodniczce Imoco Volley Conegliano.

Joanna Wołosz – reprezentacja

Swoją karierę w reprezentacji Polski Joanna Wołosz zaczęła w 2010 roku. Był to czas tuż po największych sukcesach tej kadry która w 2003 i 2005 roku zdobywała mistrzostwo Europy, a w 2009 roku brąz tej imprezy. Kolejny, już z Wołosz w składzie, reprezentacja Polski zdobyła w 2014 roku, ale to był jedynie brąz Ligi Europejskiej, a rok później Polska zdobyła srebro igrzysk Europejskich. Na następy medal międzynarodowej imprezy Wołosz musiała czekać do 2024 roku, gdy z reprezentacją Polski zdobyła brąz Ligi Narodów. Ten sukces niesie nadzieję fanom na udany występ także na igrzyskach.

Joanna Wołosz – klub

Zdecydowanie większym dorobkiem Joanna Wołosz może pochwalić się w rozgrywkach klubowych. Swoją karierę seniorską rozpoczynała w Impel Gwardii Wrocław w 2009 roku, następnie występowała w BKS Aluprof Bielsko-Biała (2011-2013), a później po raz pierwszy wyjechała z Polski, trafiając na dwa lata do Unendo Yamamay Busto Arsizio. To tam sięgnęła po pierwszy sukces, zdobywając srebro mistrzostw Włoch. W 2015 roku wróciła do kraju i dołączyła do Chemika Police, z którym zdominowała rozgrywki i zdobyła m.in. dwa mistrzostwa Polski i dwa Puchary Polski. W 2017 roku trafiła do Imoco Volley Conegliano, w którym gra do dzisiaj i z którym sięgnęła m.in. po dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzyń, kilka mistrzostw Włoch, czy dwa złota klubowych mistrzostw świata.

Joanna Wołosz – rodzina

Joanna Wołosz w życiu prywatnym ceni sobie niezależność, o czym mówiła m.in. w wywiadzie dla TVP Sport w 2023 roku. Jak przyznała, zdaje sobie sprawę, że ta niezależność i podporządkowanie całego życia siatkówce utrudnia budowanie relacji z innymi. W tej samej rozmowie wspomniała, że nie chce zostać samotną na starość, póki co jednak pozostaje singielką. Warto wspomnieć, że starszy o osiem lat Joanny Wołosz, Maciej, także był siatkarzem i reprezentantem Polski.

Joanna Wołosz – sylwetka

Joanna Wołosz

Data urodzenia: 7 kwietnia 1990

Klub: Imoco Volley Conegliano

Mecze w kadrze: 97

Joanna Wołosz – sukcesy reprezentacyjne

Liga Europejska – brąz (2014)

Igrzyska Europejskie – srebro (2015)

Liga Narodów – brąz (2024)

Joanna Wołosz – wybrane sukcesy klubowe