Łzy płyną nam po policzkach widząc te sceny po meczu najbliższych rywalek reprezentacji Polski! Legendarny zawodnik się z tym nie kryje, to nagranie mówi wszystko

Igrzyska olimpijskie ruszyły i codziennie dostarczają wszystkim kibicom ogromnych emocji. Impreza w Paryżu nabiera rumieńców, a jedną z drużynowych dyscyplin, jaką mamy okazję śledzić, dzięki znakomitym zawodnikom jest siatkówka kobiet i mężczyzn. Podopieczne Stefano Lavariniego idą jak burza, w pierwszym spotkaniu pokonały Japonię po czterosetowym boju, a w drugim meczu pokonały bez najmniejszego problemu Kenie, tym samym zapewniając sobie awans do ćwierćfinału. Ekipa pod wodzą Nikoli Grbicia dokonała tego samego, najpierw triumfowali 3:0 z Egiptem, a kilka dni później po morderczym pojedynku z Brazylią przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść w tie-breaku.

O zwycięstwie w "polskiej" grupie zadecyduje ostatni mecz, w którym po obu stronach siatki staną "biało-czerwone" oraz reprezentantki Brazylii. "Canarinhos" po meczu z Japonią zapewniły sobie awans do ćwierćfinału, jednak dopiero po meczu z drużyną Stefano Lavariniego okaże się, z którego miejsca. Radości z takiego obrotu sprawy nie krył słynny Giba, udostępniając nagranie, gdzie tuli jedną z reprezentantek, a wszystko podpisał wymownymi słowami. - Od kapitana do kapitana Gabi. Obyście wszyscy poczuli tę samą energię po drugiej stronie ekranu! Naprawdę musiałam podzielić się z Tobą tą chwilą. I jak mi powiedział "GABI NELAS" - Do boju Brazylio! - napisał legendarny siatkarz.

Mecz Brazylii z Polską jest zaplanowany na niedziele 11 sierpnia o godzinie 21:00.