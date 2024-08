Naprawdę zrobili to Ewie Swobodzie! Tak Polka została potraktowana po igrzyskach w Paryżu. To mówi samo za siebie

Krzysztof Kosedowski przyłącza się do apelu „Super Expressu” w sprawie mieszkania dla Julii Szeremety. Zwraca się również do władz Lublina. „Ona już jest ikoną tego miasta”

W ciągu ostatnich kilkunastu dni, kibice z całego świata mieli okazję oglądać ponad 30 dyscyplin, które pojawiły się w programie igrzysk olimpijskich. Na imprezie, która odbywała się w stolicy Francji pojawiło się łącznie ponad dziesięć tysięcy sportowców z całego globu, jednak część sportowców przyciągała znacznie większą uwagę, m.in. ze względu na osiągnięcia, rekordy, pochodzenie lub wygląd. Okazuje się, że również Ewa Swoboda dołożyła tutaj swoją cegiełkę. O ile polskiej sprinterce nie udało się awansować do finału biegu na 100 metrów, to już chwilę po swoim stracie Polka zaczęła cieszyć się zdecydowanie większą popularnością, a ścigać chce się z nią nawet amerykański influencer "IShowSpeed", który ma prawie 30 mln subskrypcji na YouTube. Okazuje się, że uroda polskiej zawodniczki przypadła do gustu znacznej części kibiców, a sama Swoboda znalazła się w wielu zestawieniach "najpiękniejszych zawodniczek igrzysk w Paryżu".

Chwilę po ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich, podczas której również nie brakowało mocnych akcentów i emocji, na platformie "X" zaczęły pojawiać się zestawienia zawodniczek, które mogą być uważane za jedne z najpiękniejszych, które w ostatnich dniach rywalizowały we francuskiej stolicy. Jedną z pierwszych wskazanych była oczywiście Ewa Swoboda, co powtarza się na wielu profilach poświęconych tej tematyce. Polka zdecydowanie skradła serca internautów, bowiem pod jej zdjęciami w tych zestawieniach pojawia się najwięcej polubień i to o kilka tysięcy więcej, niż u innych zawodniczek.

To jednak nie wszystko, bo obok m.in. Ewy Swobody, tureckiej siatkarki Zehry Güneş, paragwajskiej pływaczki Luany Alonso oraz holenderskiej sprinterki Lieke Klaver, w zestawieniu znalazła się kolejna z polskich zawodniczek, Maria Andrejczyk. Lekkoatletka niestety również nie może zaliczyć igrzysk do najbardziej udanych, jednak na pocieszenie może zobaczyć, że skradła serca wielu internautów z całego świata.