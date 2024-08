Nie mogliśmy powstrzymać łez po zobaczeniu Bartosza Kurka z żoną. Ten widok zapadnie na długo w pamięci, ogromne wsparcie

Kibiców reprezentacji Polski nadal trzymają emocje po zakończonym szczęśliwie dla podopiecznych Nikoli Grbicia ćwierćfinale ze Słowenią. Ekipa z Bartoszem Kurkiem na czele przełamała legendarną "klątwę ćwierćfinału" i po czterosetowym boju pokonała drużynę prowadzoną przez Gheorghe Crețu 3:1. Na trybunach nie brakowało wsparcie od byłych reprezentantów Polski, mowa o Michale Kubiaku oraz Damianie Wojtaszku. Obaj mocno byli zaangażowani w widowisko. Cała reprezentacja zapowiada jednym chórem, że to nie koniec, tylko początek tego co się wydarzy. Niestety "biało-czerwonym" nie pomoże już Mateusz Bieniek, uraz którego nabawił się środkowy w meczu ze Słowenią okazał się na tyle poważny, że nie wystąpi on już do końca turnieju.

Czułe obrazki Bartosza Kurka z żoną! Kapitan reprezentacji Polski ma ogromne szczęście

Po meczu "biało-czerwonych" kapitan reprezentacji Polski - Bartosz Kurek od razu podbiegł do swojej żony. Później w mediach społecznościowych zostało udostępnione nagranie, na którym para się czule przytulała. Opis "TVP Sport" został idealnie dopasowany do sytuacji. "Bo najpiękniejsze chwile warto dzielić z najbliższymi" - można przeczytać.

Polacy w półfinale zmierzą się z USA. Początek spotkania zaplanowany jest na 7 sierpnia o godzinie 16:00.