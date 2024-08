Nikola Grbić brutalnie szczery po genialnym zwycięstwie nad USA: Myślałem, że to koniec

Tego, co Tomasz Fornal powiedział po zwycięstwie z USA długo nie zapomnicie. Po prostu sztos, kibice go pokochają!

Polscy siatkarze przegrywali i wtedy Tomasz Fornal powiedział to. Przemowa 26-latka przeszła już do historii

Nikt nie wie, co się wydarzyło na parkiecie od połowy czwartego seta, kiedy w pewnym momencie wszystko działało przeciwko nam. Nawet trener Nikola Grbić przyznał po meczu, że zaczął tracić wiarę. – To był najbardziej emocjonujący mecz za mojej pracy jako trenera. Byliśmy już przegrani, nie wiem co się stało w czwartym secie, kiedy zaczęliśmy grać zupełnie inaczej. – opowiadał Grbić w TVP Sport. – Walczyliśmy o każdą piłkę, to zawodnicy zdecydowali, że tego spotkania nie przegramy. Nie wiem jak wyjaśnić tę energię, która pojawiła na boisku, ale to napawa mnie wielką dumą – podkreślił Grbić.

To był prawdziwy horror zakończony happy endem! Polacy w finale igrzysk olimpijskich

Czego w tym meczu nie było... Dramatyczne zwroty akcji, poważne kontuzje po naszej stronie, przewaga USA właściwie pozbawiająca nas nadziei... Przy stanie 1:2 w setach wszystkie nasze problemy poszły w niepamięć w czwartej partii, jednej z najbardziej dramatycznych, jakie przyszło nam rozgrywać w ostatnich latach.

Polacy, mając nie w pełni sprawnego Pawła Zatorskiego, który doznał kontuzji barku, i bez podstawowego rozgrywającego Marcina Janusza, który zszedł z urazem, potrafili doprowadzić do wygranej ze stanu 3:7. Szalał Tomasz Fornal, dodawał swoje fantastycznie spokojny Wilfredo Leon, kapitalnie rozgrywał Grzegorz Łomacz.

Semeniuk już miał wchodzić za Zatorskiego

– Kiedy chcesz wygrać medal, nie ma fair play – powiedział Grbić, pytany o moment, kiedy pierwszą zagrywką po kontuzji Zatorskiego rywal wcelował właśnie w niego. – Kiedy Zati doznał urazu, myślałem, że to jest koniec. I już powiedziałem Semeniukowi, żeby był gotowy jako libero. Mówiłem chłopakom, że nie ma znaczenia, kogo nie ma. Wygramy tym, co mamy. I wygraliśmy tym, co mamy. A mamy dużo – powiedział Grbić.