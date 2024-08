Świątek - Schmiedlova RELACJA NA ŻYWO: Brąz pocieszy Świątek?! Polka zdecydowaną faworytką!

Iga Świątek - Anna Karolina Schmiedlova -:-, -:-

Iga Świątek do Paryża jechała jako zdecydowana faworytka do złotego medalu. Nie dość, że w tym sezonie na mączce nie miała sobie równych i wygrała turnieje w Rzymie, Madrycie, a przede wszystkim Roland Garros, to na igrzyskach w Paryżu zabrakło wiele najgroźniejszych rywalek Polki. I do półfinału Świątek wykonywała swoje zadanie, choć widać było, że nie zawsze gra na swoim najwyższym poziomie. Obawy, co do formy liderki rankingu WTA potwierdziły się w półfinale. W tym zmierzyła się z Qinwen Zheng. Chinka zagrała bardzo dobrze, postawiła Świątek trudne warunki, ale to przede wszystkim sama Polka utrudniła sobie życie. Popełniła aż 36 niewymuszonych błędów, a z takimi statystykami zwycięstwo w półfinale dużej imprezy jest wręcz niemożliwe. Dlatego to Zheng powalczy o złoto, a Świątek o brąz. Rywalką reprezentantki biało-czerwonych będzie Anna Karolina Schmiedlova. Słowaczka jest sklasyfikowana dopiero na 67. miejscu rankingu WTA i na koncie ma 3 wywalczone tytuły. Jej ewentualne zwycięstwo rozpatrywane byłoby w kategoriach sensacji.