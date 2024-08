Tomasz Fornal o kontuzji kolegi: Wiem co teraz może czuć Mateusz Bieniek

Bartosz Kurek do dziennikarza: Patrzycie tylko na to, dla mnie to nie jest ważne!

- Trener podobno tuż po meczu powiedział wam, że to dopiero początek, żebyście nie zaczęli się przedwcześnie cieszyć i myśleć, że robota już zrobiona.

Tomasz Fornal: - Tak i oczywiście ma rację. Zdajemy sobie sprawę, że zrobiliśmy fantastyczną rzecz, w końcu awansując półfinału igrzysk. Jednak ta drużyna ma aspiracje na trochę więcej niż sam półfinał. Ja już w pierwszym meczu tutaj skręciłem kostkę i nie był to dla mnie łatwy tydzień. Dużo myśli się pojawia podczas tego wszystkiego w głowie. Dlatego jest teraz ulga i fajnie, że pomogłem drużynie i dałem im coś pozytywnego.

- Teraz kostkę podkręcił Mateusz Bieniek. To coś poważnego?

- Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że nic poważnego. Wiem, co może teraz czuć, bo sam miałem ten problem. Czekają go długie godziny u terapeuty.

- Z twoim zdrowiem jest już wszystko OK? Dzisiaj czułeś się już naprawdę w pełni gotowy?

- To nie jest łatwe, kiedy tak naprawdę cztery czy pięć dni w ogóle nic nie trenujesz. Jedyne, co robisz, to leżysz i masujesz sobie stopę, żeby potem wejść i zagrać przeciwko klasowym zawodnikom, jacy są w drużynie Włoskiej. Tym bardziej się cieszę, że dzisiaj udało mi się coś pozytywnego pokazać i - tak jak mówię - pomóc drużynie w awansie do półfinału.

- Rozprawiliście się z jedną z najgorszych olimpijskich klątw...

- To prawda. Cieszymy się z tego, ale to nie jest koniec.

