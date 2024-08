Trener Julii Szeremety z jednoznaczną deklaracją. Nie zamierzał gryźć się w język, stanowcza obietnica

Julia Szeremeta przebojem wdarła się do historii polskiego olimpizmu i pięściarstwa zarazem. Przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu mało kto zakładał, że biało-czerwoni akurat w boksie zdobędą medal. 20-latka pokazała jednak, że jeśli ma się umiejętności i wiarę w swoje zdolności, można sięgać po marzenia. Szeremeta na igrzyskach w Paryżu wywalczyła srebrny medal i jedyną zawodniczką, z którą przegrała, była reprezentantka Tajwanu Lin Yu-Ting. Sukcesu pięściarki nie byłoby jednak bez szkoleniowca Tomasza Dylaka, który odbudował kobiecy boks w Polsce.

Odważna deklaracja trenera Julii Szeremety

Trener nie zamierza się jednak zatrzymywać i chce kolejnych sukcesów. W rozmowie z TVP Sport zadeklarował, że za cztery lata polska ekipa powinna zdobyć jeszcze więcej medali. - Teraz jest etap, gdzie ten boks wstaje z kolan i zaczynamy go odbudowywać. Robimy to już od jakiegoś czasu, ale było to mniej widoczne. Teraz ludzie zaczynają się tym interesować, teraz my zaczynamy o tym mówić - zwrócił uwagę Dylak.

Plany na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku ma co najmniej solidne. - My szykujemy już ekipę na Los Angeles i wierzę, że tam będzie co najmniej jeden złoty medal, a razem trzy. Mamy więcej dziewczyn, które te medale mogą zdobyć. To zawodniczki młodego pokolenia, które będą wchodziły z juniorek do seniorek. Mamy kontrolę nad szkoleniem już od młodziczek - zdradził szkoleniowiec polskiej kadry.