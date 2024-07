i Autor: AP PHOTO/JOHN LOCHER Damian Durkacz

Ostra ocena

Trener Polaka nie przebierał w słowach! Poważne oskarżenia, "Sędzia ustawił walkę"

Igrzyska olimpijskie to niezwykłe sportowe emocje, ale jak to w sporcie już jest, nie każdy może wygrać i cieszyć się sukcesem. Szybko swoją przygodę na IO Paryż 2024 zakończyli m.in. polscy pięściarze. Walka Damiana Durkacza wywołała jednak wiele kontrowersji przez zachowanie sędziego ringowego. Grzegorz Proksa, w rozmowie z Interią, nie gryzł się w język, oceniając to, co robił arbiter z Algierii.