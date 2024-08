Wilfredo Leon nie miał oporów, żeby zrobić to przed meczem Polska - USA! Dla wielu to będzie nie do pomyślenia, Rosjanie pieją z zachwytu

Ogromne pieniądze dla Oli Mirosław i Aleksandry Kałuckiej za medal na igrzyskach w Paryżu! Wielki sukces we wspinaczce sportowej

Jest o co walczyć

Aleksandra Mirosław mistrzynią olimpijską we wspinaczce! Brązowy krążek dla Aleksandy Kałuckiej, medalowe żniwa!

Przeszczęśliwa Aleksandra Mirosław wypaliła po zdobyciu olimpijskiego złota. To jedno zdanie sprawia, że nie sposób powstrzymać łez wzruszenia

Niewiele dzieli reprezentację Polski siatkarzy od upragnionego medalu igrzysk olimpijskich. O wejście do wielkiego finału zmierzą się oni z piekielnie mocnymi Amerykanami, a ich bardzo dobry występ w spotkaniu ze Słowenią sprawił, że Nikola Grbić otrzymał bardzo ważną wiadomość od Andrei Anastasiego. Tuż po spotkaniu ćwierćfinałowym siatkarze biało-czerwoni oczywiście byli rozchwytywani przez dziennikarzy nie tylko z naszego kraju, a Polacy mieli okazję podzielić się emocjami, które im towarzyszyły po ważnym awansie do półfinały igrzysk w Paryżu. Okazuje się, że na miejscu nie brakuje również dziennikarzy z Rosji i to pomimo trwającej wciąż rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pracownicy portalu "volley.ru" postanowili porozmawiać z Wilfredo Leonem, który w latach 2014-2018 grał dla Zenita Kazań. Jak donosi portal "sport.pl", rozmowa obu stron szybko przeszła na język rosyjski, a urodzony na Kubie zawodnik przyznał, że stolica Tatarstanu zawsze będzie dla niego szczególnym miejscem.

- Kazań był, jest i będzie szczególnym dla mnie miejscem. Bez tego klubu, bez kolegów z drużyny i bez tego miasta nie odniósłbym takich sukcesów. A bez nich nie byłbym tu, gdzie jestem. To wspaniałe miasto z wyjątkową kulturą i kuchnią - wyznał Wilfredo odpowiadając na pytanie Rosjan i nie ukrywał w dalszej części rozmowy, że nadal regularnie koresponduje z rosyjskimi zawodnikami, z którymi dzielił szatnię w Zenicie.

- Zawsze składam życzenia urodzinowe kolegom z drużyny (...) Wciąż mam kontakt z Walentinem Krotowem, Artiomem Wolwiczem, Maksimem Michajłowem czy Aleksiejem Wierbowem. To m.in. dzięki nim jeszcze nie zapomniałem języka - dodał reprezentant Polski odpowiadając już w ojczystym języku rosyjskich dziennikarzy. To agresji Rosji na Ukrainę rodacy Putina zostali wykluczeni z wielu imprez na całym świecie w ramach sankcji, jednak na igrzyskach pojawiło się wielu dziennikarzy z tego kraju. I po wypowiedzi Leona nie kryją oni zadowolenia z tego, co powiedział urodzony na Kubie siatkarz.