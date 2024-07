Bartosz Białek znowu będzie pauzował! Pech go nie opuszcza, co za koszmar polskiego kadrowicza!

Łukasz Piszczek wraca do Borussii Dortmund! To nie żart, były reprezentant Polski dołącza do sztabu finalisty Ligi Mistrzów

Trzecia kontuzja kolana

W ekstraklasie Białek wypromował się w Zagłębiu Lubin. Przed czterema laty po obiecującym sezonie wyjechał do Niemiec do Wolfsburga. To w niemieckim klubie doznał kontuzji kolana. Stracił wiele miesięcy. Później grał w Vitesse Arnhem i KAS Eupen. I właśnie w belgijskim klubie ponownie zerwał więzadło w kolanie. Do gry wrócił w marcu 2024 roku. Po sezonie dołączył do Wolfsburga. Niestety, znów dopadły go problemy zdrowotne. Ponowie odniósł poważny uraz kolana. Doszło do tego podczas treningu w niemieckim zespole.

Wolfsburg wspiera polskiego napastnika

- Bardzo nam przykro, że Bartosz musi pogodzić się z kolejną porażką. Będziemy go w pełni wspierać w procesie rekonwalescencji przez kilka następnych miesięcy. Trzymamy kciuki, aby jak najlepiej przeszedł ten trudny etap – powiedział Peter Christiansen, dyrektor sportowy Wolfsburga, cytowany przez oficjalny portal klubu Bundesligi.

