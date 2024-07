Legia królem polowania, ale konkurencja naciska! Dla kogo mistrzostwo, dla kogo splendor?

Portugalczyk wzmocnieniem Legii?

Legia nie ukrywa ambicji i deklaruje wprost, że interesuje ją mistrzostwo. Kadra została wzmocniona. Czy przełoży się to sukces w postaci złotych medali na koniec sezonu? W stolicy wiele sobie obiecują po nowym zaciągu zawodników. Jest w tym gronie Claude Goncalves, który przyszedł za darmo z Ludogorca. Dyrektor sportowy Jacek Zieliński po podpisaniu umowy z Portugalczykiem mówił, że to on i Brazylijczyk Luquinhas mają być siłą napędową ekipy ze stolicy. Czy to wypali? - To piłkarz, którego Legia na dziś potrzebuje - powiedział nam Artur Płatek, dyrektor sportowy Botewa Płowdiw. - Jest w stanie uporządkować jej grę. Potrafi być bezpiecznikiem między grą obronną, a ofensywną. To będzie duże wzmocnienie Legii. Goncalves da jakość zespołowi - tłumaczył.

Claude Goncalves to transfer na miarę mistrzostwa? Tak o nim mówią w Bułgarii, to będą prorocze słowa, zaskoczeni?

Papszun przywróci blask?

W mistrzostwo celują także Raków Częstochowa i Lech Poznań, które kompletnie zawiodły w ubiegłym sezonie, bo nie zdołały się zakwalifikować do Europy. Co jest katastrofą dla obu tych klubów. Do Rakowa wrócił trener Marek Papszun, który zbudował jego potęgę. Wygrał ligę przed rokiem ligę i niespodziewanie odszedł. Czy przywróci dawny blask Medalikom? Do Rakowa przyszedł Patryk Makuch, który według medialnych doniesień kosztował milion euro. To ma być przepis na sukces.

Legia z hukiem rusza po tytuł. Warszawski klub z wielką pompą zaprezentował kadrę na nowy sezon [GALERIA]

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Bułgarski kapitan wicemistrza Polski

Ambicje ma Śląsk, który był wicemistrzem. Trzeba to docenić. Jednak trener Jacek Magiera wyciągnął z tej drużyny wszystko, co najlepsze. Z wrocławskim zespołem pożegnał się Erik Exposito. Król strzelców ekstraklasy po wygaśnięciu umowy wyjechał do Kataru. Czy nowy kapitan Śląska Aleks Petkow poprowadzi zespół do sukcesu?

Ogromny pech gwiazdy Legii, konieczny był zabieg. Juergen Elitim wypada z gry, kiedy wróci?

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak, ma ogromny potencjał Nie, znowu inni ją wyprzedzą Nie interesuje mnie to

Siemieniec znów przechytrzy gigantów?

Podrażniony jest Lech Poznań, który zatrudnił trenera z Danii, aby z nim podbić ligę. W szatni Niels Frederiksen ma siedmiu Skandynawów: pięciu Szwedów i dwóch Norwegów. Czy Duńczyk zapanuje nad nimi? Mistrzostwa broni Jagiellonia, która w poprzednich rozgrywkach grała najlepiej w lidze. Czy będzie jej trudno powtórzyć tamto osiągnięcie? W każdym razie straciła dwóch kluczowych piłkarzy: bramkarza Zlatana Alomerovicia, który wjechał na Cypr, a lewy obrońca Bartłomiej Wdowik został sprzedany do Portugalii. Wiele będzie zależało od tego, jak wypadną faworyci Legia, Lech czy Raków. Czy trener Adrian Siemieniec znów przechytrzy ligowych gigantów?

Kibice Górnika zaleją się łzami po tym, co przekazał Lukas Podolski! To koniec. Wielki cios tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu Ekstraklasy