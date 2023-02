Jakub Kamiński z pierwszą bramką w Bundeslidze! Ustrzelił wielki Bayern, mamy nagranie!

Bomba transferowa między europejskimi gigantami! Piłkarz Manchesteru City trafi do Monachium

Jakub Kamiński doczekał się premierowej bramki w Bundeslidze! Reprezentant Polski, który jest graczem VfL Wolfsburg musiał poczekać na swoje pierwsze trafienie dość długi czas, jednak ustrzelił nie byle kogo, bo sam słynny Bayern Monachium. Były zawodnik Lecha Poznań w 44. minucie spotkania pokonał Sommera po wyjątkowo efektownym rajdzie.

Jakub Kamiński z pierwszą bramką w Bundeslidze. Polak ustrzelił Bayern

Nie było wątpliwości, że to Bayern jest wielkim faworytem starcia z Wolfsburgiem. Zgodnie z przekonaniem kibiców i ekspertów, ekipa z Monachium dominowała starciem i już do przerwy strzeliła trzy bramki - w 9. i w 14. minucie spotkania trafiał Coman, a w 19. Mueller. Niespodziewanie, swoją bramkę dołożył reprezentant Polski, który na listę strzelców zapisał się w 44. minucie spotkania. Polak wykorzystał świetne podanie i ustrzelił bramkę dla "Wilków" z Wolfsburga precyzyjnym strzałem w stronę prawego słupka. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek popisów strzeleckich jednego z największych talentów polskiej piłki.