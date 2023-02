„Krótka piłka” w Bundeslidze. Trener stracił pracę po czterech kolejkach!

Bomba transferowa między europejskimi gigantami! Piłkarz Manchesteru City trafi do Monachium

Drużyna „Wieśniaków” przegrała trzy z czterech meczów rundy wiosennej i znacznie obsunęła się w tabeli. Na niekorzyść Breitenreitera działało to, że również końcówkę rundy jesiennej miał nieudaną. Ogółem, z dziesięciu ostatnich meczów ligowych drużyna nie wygrała żadnego, dwa zremisowała i aż osiem przegrała. Czarę goryczy przelała wysoka porażka 2:5 z walczącym o pozostanie w lidze VfL Bochum. Obecnie Hoffenheim przybliżyło się mocno do strefy spadkowej, bo ma tylko 3 pkt przewagi nad 16. w tabeli VfB Stuttgart. Breitenreiter w lipcu ubiegłego roku zastąpił w Hoffenheim trenera Sebastiana Hoenessa, podpisując kontrakt na 2 lata. Wiązano z nim duże nadzieje, bo w poprzednim sezonie (2021/22) doprowadził do mistrzostwa Szwajcarii FC Zurich. Niestety przygoda z ekipą „Wieśniaków” nie trwała zbyt długo. Wcześniej Breitenraiter prowadził już 3 inne kluby Bundesligi – Paderborn, Schalke 04 i Hannover 96. Na razie nie wiadomo, kto będzie jego następcą w Hoffenheim. Niemiecki „Kicker” wśród kandydatów wymienia niemieckiego szkoleniowca Ralpha Hasenhüttla, pracującego obecnie w Southampton, w którym występuje Jan Bednarek.

Die #TSG Hoffenheim stellt André Breitenreiter frei.Danke, André – wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft!Zur Meldung ⤵️— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 6, 2023