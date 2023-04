i Autor: AP PHOTO Marcel Lotka

Nasz człowiek na Signal Iduna Park

To jest jak „szóstka” trafiona w lotka. Polski bramkarz na dłużej w Borussii Dortmund

Dekadę temu (i wcześniej) żółto-czarni z Dortmundu byli „najbardziej polskim” klubem w Bundeslidze, a trio Łukasz Piszczek-Jakub Błaszczykowski-Robert Lewandowski wiodło BVB do triumfów w lidze, pucharze, superpucharze oraz oczywiście do finału Ligi Mistrzów. Dziś biało-czerwona kolonia na Signal Iduna Park jest dużo skromniejsza. Ale już wiadomo, że Polak w kadrze Borussii figurować będzie co najmniej do lata 2025.