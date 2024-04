i Autor: Cyfrasport Tymoteusz Puchacz

Kadrowicz pomógł w awansie

Tymoteusz Puchacz w finale Pucharu Niemiec! Co za asysta reprezentanta Polski dla Kaiserslautern [WIDEO]

Niedawno Tymoteusz Puchacz wrócił do reprezentacji Polski, z którą wywalczył przepustkę na mistrzostwa Europy. Teraz ma kolejny powód do radości. Pomógł Kaiserslautern w awansie do finału Pucharu Niemiec. Kadrowicz dołożył cegiełkę do sukcesu, bo zaliczył asystę przy decydującym golu dla swojego zespołu w meczu z Saarbruecken (2:0).