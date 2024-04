Wieści o kumplu Lewandowskiego gruchnęły jak grom z jasnego nieba! Fani będą załamani, muszą przygotować się na najgorsze

Tymoteusz Puchacz w finale Pucharu Niemiec! Co za asysta reprezentanta Polski dla Kaiserslautern [WIDEO]

Gdy Robert Lewandowski występował w Bayernie Monachium, mógł liczyć na pomoc wielu wybitnych zawodników. Jednym z nich był Thomas Mueller, z którym Polak latami tworzył bardzo zgrany duet – nierzadko to właśnie Niemiec był tym, który wykładał naszemu napastnikowi piłkę na strzał do bramki. Sam też często strzelał i duet Lewandowski-Mueller był jednym z najgroźniejszych w Europie. Dominacja Bayernu w Niemczech trwała także po odejściu Lewandowskiego, ale niezbyt długo.

Bayern Monachium mógł stracić mistrzostwo kraju już w poprzednim sezonie, ale w ostatniej kolejce Bundesligi Borussia Dortmund straciła punkty pozwalając „Die Roten” na 11 mistrzostwo z rzędu. W tym sezonie to już się nie uda, bowiem wybitnie radził sobie Bayer Leverkusen, który zdobył pierwsze mistrzostwo w historii klubu już na 5. kolejek przed końcem! To jednak nie jedyne fatalne wieści dla kibiców Bayernu Monachium.

Gwiazdor Bayernu Monachium kończy karierę?

Jak przekazuje „Kicker” Thomas Mueller w przyszłym sezonie wciąż będzie występował w Bayernie Monachium, ale latem 2025 roku ma przejść na sportową emeryturę. Co prawda skończy on w tym roku 35 lat, jednak w obecnych czasach nie jest to wiek, który skreślałby piłkarzy takiej klasy. Ta informacja z pewnością będzie bardzo bolesna dla wszystkich fanów „Die Roten”.