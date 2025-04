Czy to thriller? Niestety nie...

Przez grubo ponad godzinę nie działo się za wiele. Emocje zaczęły się dopiero w końcówce. Pierwsza cios zadała Korona, która miała rzut wolny. Na pole karne dośrodkował Dawid Błanik, a tam Konstantinos Sotiriou głową pokonał bramkarza Rafał Gikiewicza. Sytuacja była analizowana przez system VAR, ale wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Jednak po czterech minutach był już remis. Po wyrzucie piłki z autu powstało dużo zamieszania. Tym razem najwięcej sprytu wykazał Juljan Shehu, który wymanewrował rywali i jego cwaniactwo zapewniło łodzianom gola. To czwarte trafienie pomocnika Widzewa w tym sezonie. Wszystkie bramki zdobył w tym roku. Co ciekawe, Albańczyk jest ostatnio wyjątkowo regularny, bo trafiał w trzech meczach z rzędu. W poprzednich dwóch spotkaniach jego bramki przełożyły się na zwycięstwo łódzkiej drużyny.

Adrian Dalmanu z golem numer 10

Tyle że Korona nie odpuściła. Ponwnie Dawid Błanik dośrodkował na pole karne. Odbita piłka trafiła pod nogi mocno Miłosza Trojaka, który oddał strzał. Szybko zareagował Adrian Dalmau i z bliska skierował futbolówkę do siatki. Hiszpan w euforii podbiegł do trybun i cieszył się z kibicami. To było jego trafienie numer 10 w tym sezonie. Sędzia doliczył pięć minut. Po tym zwycięstwie Korona zrównała się punktami z Widzewem, ale jest za jego plecami. Kielczanie przerwali serię trzech spotkań bez wygranej. Z kolei łodzianie zakończyli passę dwóch zwycięstw z rzędu.

Korona Kielce - Widzew Łódź 2:1

Bramki:

1:0 Konstantinos Sotiriou 69. min, 1:1 Juljan Shehu 73. min, 2:1 Adrian Dalmau 80. min

Żółte kartki:

Miłosz Trojak, Nono, Dawid Błanik (Korona Kielce) - Juljan Shehu, Peter Therkildsen, Szymon Czyż (Widzew Łódź)

Sędziował: Wojciech Myć. Widzów: 13 752

Korona Kielce: Rafał Mamla - Miłosz Trojak, Konstantinos Sotiriou, Pau Resta - Wiktor Długosz, Martin Remacle (81. Miłosz Strzeboński), Nono, Jakub Konstantyn (65. Konrad Matuszewski) - Pedro Nuno (74. Shuma Nagamatsu), Jewgienij Szykawka (65. Adrian Dalmau), Dawid Błanik

Widzew Łódź: Rafał Gikiewicz - Marcel Krajewski (51. Luis Silva), Peter Therkildsen, Polydefkis Volanakis, Samuel Kozlovsky - Jakub Sypek (62. Sebastian Kerk), Szymon Czyż, Juljan Shehu, Fran Alvarez (82. Fabio Nunes), Jakub Łukowski (62. Kamil Cybulski) - Lubomir Tupta (82. Hubert Sobol)

Korona pokonała 2:1 Widzew w 28. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Najwięcej działo się w ostatnich dwudziestu minutach, gdy padły trzy gole. Korona ma już tyle samo punktów, co łodzianie. Wygraną zapewnił Adrian Dalmau, zdobywając bramkę numer 10.

