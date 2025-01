O ofercie z Belgii dla Karola Czubaka informowaliśmy już 21 stycznia. Warunki jakie zaproponowali Belgowie, a przed wszystkim długość kontraktu na 2,5 roku były bardzo korzystne dla 25-letniego zawodnika. Problemem było to, że do czerwca 2026 roku miał ważną umowę z Arką. Działacze walczącego o awans do Ekstraklasy klubu nie byli skłonni zgodzić się na transfer. Rozmowy były długie, a większościowy akcjonariusz Arki Marcin Gruchała próbował przekonać piłkarza do pozostania w klubie, walczącego o awans do Ekstraklasy. Czubak postanowił inaczej i był od początku zdeterminowany na zmianę klubu.

Szokujące wieści w sprawie Jakuba Kamińskiego! Od plotek aż huczy. Poznaliśmy szczegóły

🚨Bardzo poważana oferta z klubu belgijskiej Jupiler Pro League dla Karola Czubaka z @ArkaGdyniaSA Belgowie proponują 2,5 letni kontrakt, kwota transferu ca 700 tys. euro— Jerzy Chwałek (@Jerzy2014) January 21, 2025

Belgowie zdecydowali się aktywować klauzulę wykupu piłkarza i potwierdzili gotowość natychmiastowej zapłaty odstępnego. Kwota ta objęta jest klauzulą poufności, ale według naszych informacji wynosi ok. 700 tys. euro. Kortrijk zajmuje aktualnie przedostanie (15.), miejsce w belgijskiej Jupiler League, ze stratą 7. punktów do bezpiecznej strefy. Trenerem zespołu jest Belg Yves Vanderhaeghe. Czubak grał w Arce od sierpnia 2021 roku i jest najlepszym strzelcem w historii klubu z 66. golami strzelonymi w 130. meczach. W obecnym sezonie w rundzie jesiennej zdobył 14 bramek, co dawało mu pozycję lidera klasyfikacji strzelców. Arka zajmuje drugie miejsce w tabeli Betclic I ligi.

Jacek Gmoch ocenił transfer Karola Świderskiego do Panathinaikosu. Zaskoczył nas ciekawym porównaniem, chodzi o urodę piłkarza!