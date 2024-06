Motor z awansem, Ndiaye bohaterem finału baraży! Arka na deskach! Lublinianie wracają do Ekstraklasy

Nie do wiary: kuriozalny gol w finale barażu o ekstraklasę! Co tam się wydarzyło, nieprawdopodobna sytuacja! [WIDEO]

Arka Gdynia - Motor Lublin 1:2 (1:0)

Bramki: 13. Kobacki, 87. Wolski, 90+3. Ndiaye

Kartki: Palacz, Wojtkowski, Azatsky

Arka: Lenarcik - Navarro, Marcjanik, Stolc, Azatsky - Borecki, Sidibe (62. Milewski) - Staniszewski, Kobacki, Gaprindashvili - Czubak

Motor: Rosa - Wójcik (79. Stolarski), Najemski, Kruk, Palacz - Wojtkowski (46. Ndiaye), Scalet (60. Gąsior), Wolski - Król (69. Król), Mraz, Ceglarz

Jeszcze przed rozpoczęciem ostatniej kolejki Fortuna 1. ligi w sezonie 2023/2024 Arka Gdynia miała wszystko w swoich rękach i wydawać by się mogło, że nie wypuści bezpośredniego awansu do PKO Ekstraklasy. Niestety dla ekipy z Pomorza, GKS Katowice wygrał w Gdyni z Arką 1:0 i to zawodnicy ze Śląska zameldowali się już w najwyższej klasie rozgrywkowej, spychając Arkę do baraży. Tutaj, w pierwszym meczu gdynianie ograli 4:2 Odrę Opole i w finale baraży przyjdzie im się zmierzyć z Motorem Lublin, który w pierwszym spotkaniu barażowym okazał się lepszy od Górnika Łęczna, wygrywając 4:3 po serii rzutów karnych. Rywalizacja o ostatnie miejsce dające upragniony awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce zapowiada się więc niezwykle ciekawie, a na murawie staną naprzeciwko siebie 3. i 4. w tabeli Fortuny 1. ligi. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Arka - Motor. Początek o godzinie 18:00!