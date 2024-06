Artur Jędrzejczyk z nową rolą w Legii. Wielka odpowiedzialność przed doświadczonym piłkarzem

Kopci się nam z głów ze zdziwienia! Do pucharów coraz bliżej, a mistrz Polski właśnie stracił swą gwiazdę. Michał Probierz też się nie ucieszy

Najbardziej utytułowany gracz w historii Legii

Ostatnio „Jędza” podpisał ze stołecznym klubem nową umowę. Będzie obowiązywała do końca czerwca 2025 roku. - Legia to klub mojego życia, to mój dom - powiedział Jędrzejczyk po podpisaniu umowy. - Dorastałem w nim jako człowiek i jako piłkarz. Przeżyłem najpiękniejsze momenty w karierze - podkreślał.

Gwiazdor Jagiellonii Nene nie ma wątpliwości. Co za słowa o Cristiano Ronaldo [ROZMOWA SE]

W stolicy stał się legendą

Jędrzejczyk to legenda Legii i najbardziej utytułowany piłkarz w jej historii. Rozegrał 380 meczów, licząc wszystkie rozgrywki, co daje mu piąte miejsce na liście zawodników z największą liczbą występów w ekipie z Łazienkowskiej. W warszawskim klubie w ciągu 14 sezonów zapisał piękną kartę i wywalczył 13 trofeów. Po sześć razy sięgał po tytuł i Puchar Polski, a raz zdobył Superpuchar Polski. Pod tym względem nikt nie może się z nim równać.

Legia wykuwa formę w Austrii. Król Nsame rozkręci warszawski klub?

Zapracował na zaufanie

Teraz kolejne wyzwanie przed doświadczonym piłkarzem. Podczas zgrupowania w Austrii przeprowadzono wybory nowego kapitana. W ostatnim okresie tę zaszczytną funkcję pełnił Josue. Tyle że Portugalczyk odszedł z Legii. W wyborach nowego kapitana wzięli udział piłkarze, a także sztab szkoleniowy oraz dyrektor sportowy. Przez lata gry w stołecznym klubie Jędrzejczyk zapracował na szacunek. To właśnie on będzie w nowym sezonie wyprowadzał drużynę jako kapitan. Drugim będzie Bartosz Kapustka, a trzecim Rafał Augustyniak.

Jerzy Dudek z uznaniem o klasie reprezentanta Polski. "Prezentuje światowy poziom, pozwolił uratować twarz"

Trzy sparingi w Austrii

Podczas obozu w Austrii warszawski zespół rozegrał trzy sparingi. W pierwszym przegrał 0:1 z Universitatea Craiova. W kolejnym rozbił 6:0 Botosani. Łupem bramkowym podzielili się: Majcharzak (dwa gole), Gual, Urbański, Pekhart i Rosołek. Na koniec zgrupowania Legia zmierzy się z cypryjskim Pafos. Kolejne mecze kontrolne już w Polsce z Jagiellonią i Lechią.

Tomas Pekhart zdecydował się na ten krok. Ważna decyzja gwiazdy Legii Warszawa

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć

Goncalo Feio nowym trenerem Legii Warszawa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.