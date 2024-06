Tomas Pekhart zdecydował się na ten krok. Ważna decyzja gwiazdy Legii Warszawa

Górnik Zabrze stracił ważnego zawodnika. Udany sezon zaprocentował transferem do Holandii

Do tej pory Legia sprowadziła czterech graczy. Umowy podpisali: Kacper Chodyna, Claude Goncalves, Luquinhas i Jean-Pierre Nsame. Dyrektor sportowy Jacek Zieliński ma pracowity okres. Chce, aby podczas zgrupowania w Austrii trener Goncalo Feio miał do dyspozycji nowych graczy. Podczas przygotowań w Austrii warszawski zespół rozegra trzy mecze kontrolne. Rywalami będą: Universitatea Craiova (24.06), Botosani (27.06), Pafos (30.06). Na pewno na obóz pojedzie Tomas Pekhart, który przedłużył umowę o kolejny rok. - To klub mojego sera. Będziemy walczyć o mistrzostwo - zapowiedział Czech, cytowany przez oficjalny portal zespołu z Łazienkowskiej.

Pekhart do Legii trafił przed czteroma laty. W pierwszym pobycie w stolicy zdobył dwa mistrzostwa i został królem strzelców ekstraklasy. Miał wtedy fenomenalny sezon i był wyjątkowo skuteczny, co potwierdza statystyka: 22 gole w 25 występach w lidze. Później pół roku spędził w Turcji, a po powrocie dorzucił do kolekcji Puchar i Superpuchar Polski, a także srebrny i brązowy medal.

