Widzew był do tej pory najsłabszą drużyną na wiosnę, bo w czterech meczach zdobył 1 punkt. Przypłacił to utratą posady Daniel Myśliwiec, którego w dzisiejszym meczu zastąpił jego asystent, Patryk Czubak, i niedługo czekał na gola w roli samodzielnego trenera. W 14. min obrońca Widzewa, Marcel Krajewski wyrzucał aut z wysokości pola karnego, ale wyrzut był nieudany. Tyle, że zagranie głową Captiy też nieudane, a piłka trafiła pod nogi Lubomira Tupty. Po serii zwodów Słowak dograł w pole karne, a Juljan Shehu z bliska skierował piłkę do siatki.

Krajewski przyznał w przerwie przed kamerami Canal + Sport, że piłka była mokra i śliska, stąd niekontrolowany i nieudany wyrzut z autu, który finalnie pomógł w zdobyciu gola. Po jego strzeleniu radość Widzewiaków była ogromna, bo w kilku ostatnich meczach, to oni tracili gole w pierwszych minutach. Do przerwy już niewiele się działo, a piłkarze Radomiaka nie przypominali dobrze grającej drużyny ze zwycięskiego meczu z Legią (3:1) sprzed kilku dni. Dopiero w 62. min gospodarze stworzyli okazję do strzelenia bramki po akcji rezerwowych. Po podaniu Rafała Wolskiego z bliska strzelał Pedro Perotti, ale Rafał Gikiewicz znakomicie obronił. Rezerwowi Radomiaka trochę rozruszali grę gospodarzy, jednak brakowało w niej dokładności. Dopiero gdy pojawili się kolejni rezerwowi gospodarzy, to dopisało im szczęście. W 90. min na strzał z 30 metrów zdecydował się Francisco Ramos. Jego bardzo mocne uderzenie odbił przed siebie Gikiewicz, a najwięcej sprytu przed bramką wykazał Dadaszow, który z bliska dobił piłkę do siatki, a swojemu zespołowi walczącemu o utrzymanie zapewnił ważny 1 punkt. Dadaszow urodzony w Niemczech jest 34-krotnym reprezentantem Azerbejdżanu.

Radomiak Radom - Widzew Łódź 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Juljan Shehu (14), 1:1 Renat Dadasov (90).

Żółta kartka - Radomiak Radom: Zie Ouattara, Roberto Alves. Widzew Łódź: Marek Hanousek.

Sędzia: Sebastian Krasny (Kraków). Widzów 6 236.

Radomiak Radom: Maciej Kikolski - Zie Ouattara (74. Paulius Golubickas), Steve Kingue, Saad Agouzou, Paulo Henrique – Michał Kaput (80. Francisco Ramos), Roberto Alves (80. Renat Dadasov) - Jan Grzesik, Bruno Jordao (56. Rafał Wolski), Osvaldo Capemba Capita (56. Pedro Perotti) - Abdoul Tapsoba.

Widzew Łódź: Rafał Gikiewicz - Marcel Krajewski (69. Peter Therkildsen), Mateusz Żyro, Polydefkis Volanakis, Samuel Kozlovsky - Marek Hanousek (70. Szymon Czyż), Juljan Shehu, Sebastian Kerk - Jakub Sypek, Lubomir Tupta (77. Bartłomiej Pawłowski), Jakub Łukowski (65. Fran Alvarez).(PAP)

Pierwszy kwadrans w Radomiu przynosi gola dla @RTS_Widzew_Lodz! 🚨 Bramkę zdobył Juljan Shehu! 🔥📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3, CANAL+ SPORT 5 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/h30pM0Xc0q— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 28, 2025