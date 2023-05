Były reprezentant Polski kończy grę w Pogoni Szczecin, to już pewne. Będzie więcej zmian

Trener Cracovii nie rozwiał wątpliwości przed meczem z Wisłą Płock. Za to nie gryzł się w język, mówiąc o rywalu

Marek Papszun żegna się z Rakowem. "Nasza łódka zmierza do brzegu, ja wysiadam"

Klub poinformował, że nie przedłuży umów z Michałem Kucharczykiem i Kostasem Triantafyllopoulosem, które wygasają po zakończeniu obecnego sezonu. Na odejście obu zanosiło się od dłuższego czasu. 32-letni Kucharczyk w tej rundzie nie zagrał z powodu kontuzji, natomiast Grek Triantafyllopoulos grał mało, a w ostatnich meczach wchodził zazwyczaj w ich końcówkach. Obaj jednak przyczynili się do sukcesów Pogoni, jakimi było dwukrotnie zdobycie trzeciego miejsca, w sezonach 2020/21 i 2021/22.

30-letni Triantafyllopoulos, który jest środkowym obrońcą trafił do Pogoni w 2019 roku i w jej barwach rozegrał łącznie 110 meczów, w tym 101 w ekstraklasie. 9-krotny reprezentant Polski Michał Kucharczyk dołączył do Pogoni latem 2020 roku. Przez 3 sezony rozegrał 72 mecze w ekstraklasie i zdobył w nich 11 bramek. A łącznie w Pogoni wystąpił w 79 meczach. „Portowcy” zachowują jeszcze szanse choć małe, na podium w tym sezonie. Do tego potrzebna jest jednak wygrana z Radomiakiem, i strata punktów przez trzeciego w tabeli Lecha w meczu z Jagiellonią w Poznaniu. Pożegnanie Triantafyllopoulosa i „Kuchego” odbędzie się w trakcie jutrzejszego meczu z Radomiakiem. Początek wszystkich spotkań w ostatniej kolejce ekstraklasy w tym sezonie o godz.17.30.

Ryszard Tarasiewicz pełen obaw o los Śląska w Ekstraklasie. Mówi o błędach popełnianych w klubie, spadek byłby nielogiczny

Tego charakteru, ekspresji i woli walki za drużynę nie zapomnimy ⚔️Dziękujemy za te ponad 100 występów w barwach Dumy Pomorza, Kostas! 🥹 pic.twitter.com/vl8qNAaUrY— Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) May 26, 2023