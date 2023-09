Cezary Kulesza szczerze o występach Rakowa i Legii w europejskich ocenach. Padła jasna ocena, szef PZPN tego nie krył

Cezary Kulesza odniósł się do występów polskich klubów w europejskich pucharach. Szef PZPN na swoich mediach społecznościowych zamieścił recenzję występu dwóch przedstawicieli Ekstraklasy w Europie i podsumował tym samym, jakie wrażenie zrobiły na nim zespoły. Padły jasne słowa.

Cezary Kulesza szczerze o występach polskich klubów w europejskich pucharach. Padły jasne słowa

Prezesowi PZPN bardzo do gustu przypadł przede wszystkim występ Legii z Aston Villą i w bardzo ciepłych słowach odniósł się do postawy piłkarzy z Warszawy.

- Znakomity początek Legii Warszawa w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Fantastyczny mecz i zwycięstwo z Aston Villą, kolejne punkty do rankingu. Gratulacje - napisał Kulesza w mediach społecznościowych.

Co do gry Rakowa Częstochowa, Kulesza nie miał wątpliwości, że Atalanta Bergamo była drużyną po prostu lepszą. Co nie umniejsza faktowi, że prezes PZPN zamierza trzymać kciuki za drużynę "Medalików" w kolejnych meczach Ligi Europy.

- Dziś Atalanta była niestety zbyt mocna dla Rakowa Częstochowa. Trzymam kciuki za mistrza Polski w kolejnych meczach Ligi Europy - podsumował prezes PZPN.