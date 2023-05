Choć to już ostatnia kolejka, napastnik Górnika ma jeszcze jedno zadanie do wykonania w tym sezonie. Mocno się zawziął

Marek Papszun żegna się z Rakowem. "Nasza łódka zmierza do brzegu, ja wysiadam"

Objawieniem rundy jesiennej w zabrzańskim zespole był Szymon Włodarczyk. Niechciany w stolicy, latem podpisał umowę z Górnikiem i znakomicie wprowadził się do ekipy. Prawdziwym nauczycielem – co młody napastnik podkreślał wielokrotnie - okazał się dla niego Lukas Podolski. Mistrz świata miał ogromny wpływ na piłkarski rozwój 20-latka nie tylko asystami i radami na murawie, ale i uznaniem dla zabrzańskiej młodzieży wyrażanym poza boiskiem. Mówił o tym - co możesz zobaczyć poniżej - Piotr Włodarczyk, ojciec Szymona, w programie PKO BP Ekstraklasa Raport.

Napastnik Górnika ma jeszcze jedno zadanie do wykonania w tym sezonie

Włodarczyk-junior – mimo snajperskiego „dołka”, o którym opowiedział „Super Expressowi” – jest najlepszym strzelcem Górnika w tym sezonie. Przed meczem z Miedzią postawił sobie jednak jeszcze jedno ważne zadanie do zrealizowania: dla zespołu i dla siebie osobiście. - Chcemy dowieźć do końca tę zwycięską serię, dopisać siódmą wygraną. A ja przy okazji chciałbym mieć dziesięć trafień w sezonie – zaznaczył „Włodar” przed wyruszeniem zespołu do Legnicy. Cel jest nieodległy; na razie ma na koncie dziewięć trafień...

Długo czekaliśmy na bramki w Zabrzu, ale w końcu się zaczęło! Szymon Włodarczyk otworzył wynik wykorzystując rzut karny! ⚽(Chwilę później zdążył już wyrównać Almqvist 👀)📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Rle32p0hCW pic.twitter.com/eTRYuxlaQa— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 20, 2023

