Co za emocje w Lubinie! Zagłębie goniło, ale wtedy Edi Semedo zrobił to [WIDEO]

Czekał na gola 30 miesięcy. Ale jak już trafił, to wszystkim od razu opadły szczęki, a potem Górnik podziurawił Łódź dokumentnie [WIDEO]

Portugalczyk zaczął i zakończył strzelanie

Zagłębie chciało zrehabilitować się za porażkę w poprzedniej kolejce z Jagiellonią. Jednak nie udało się, bo Radomiak już po kwadransie prowadził dwoma bramkami. Błysnął Edi Semedo i Pedro Henrique, najlepszy strzelec radomian. Wydawało się, że goście utrzymają prowadzenie, ale w drugiej połowie Zagłębie doprowadziło do wyrównania. W ciągu pięciu minut gospodarze zdobyli dwie bramki. Sygnał do ataku dał Damian Dąbrowski, a po chwili drugi cios zadał Mateusz Wdowiak. Jednak Radomiak otrząsnął i błyskawicznie zareagował. Już po minucie prawą stroną ruszył Edi Semedo. Przebiegł z piłką pół boiska, wpadł na pole karne i pokonał bramkarza z Lubina. Dla Zagłębia to już druga przegrana z rzędu i trzeci mecz bez zwycięstwa. Z kolei Radomiak notuje trzeci mecz bez porażki.

Polonia Warszawa się nie zatrzymuje. Co za seria Czarnych Koszul!

Zagłębie Lubin – Radomiak Radom 2:3

Bramki:

0:1 Edi Semedo 1. min, 0:2 Pedro Henrique 15. min, 1:2 Damian Dąbrowski 72. min, 2:2 Mateusz Wdowiak 77. min, 2:3 Edi Semedo 78. min

Żółte kartki:

Bartłomiej Kłudka, Marko Poletanović (Zagłębie Lubin) - Mike Cestor, Michał Kaput, Christos Donis (Radomiak Radom)

Sędziował: Marcin Szczerbowicz. Widzów: 4878

Zagłębie Lubin: Sokratis Dioudis – Mateusz Grzybek (46. Bartłomiej Kłudka), Bartosz Kopacz, Aleks Ławniczak, Mikkel Kirkeskov – Kacper Chodyna, Damian Dąbrowski (88. Serhij Bułeca), Marko Poletanovic (71. Tomasz Makowski), Tomasz Pieńko (55. Marek Mróz), Mateusz Wdowiak - Juan Munoz (71. Dawid Kurminowski)

Radomiak Radom: Krzysztof Bąkowski - Jan Grzesik, Mike Cestor, Raphael Rossi, Dawid Abramowicz – Edi Semedo (79. Leandro), Luizao (85. Mateusz Cichocki), Michał Kaput, Rafał Wolski (71. Christos Donis), Frank Castaneda (79. Lisandro Semedo) – Pedro Henrique (85. Leandro Rocha)

Grzegorz Krychowiak nie daje o sobie zapomnieć! Późną porą w internecie pojawiło się ważne nagranie

RADOMIAK znów prowadzi! 🔥🔥🔥Semedo uciszył kibiców Zagłębia, którzy wypatrywali już niesamowitego powrotu gospodarzy 👀📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/8xZvANTf0M pic.twitter.com/8Qs6ejD4lH— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 29, 2023

Sonda Kto w sezonie 2023/24 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Ktoś inny

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej