Czy będzie egzotyczne wzmocnienie Rakowa? Zaskakujący kierunek, chce go trener Papszun

Łukasz Trałka o szansach Lecha Poznań w Lidze Konferencji. Mówi, co będzie kluczowe w rywalizacji z Bodo/Glimt

W orbicie zainteresowań Rakowa znalazł się bowiem reprezentant Iranu. - Raków Częstochowa jest zainteresowany wszechstronnym pomocnikiem, Omidem Noorafkanem. Omid ma za sobą fantastyczny sezon w barwach Sepahanu, który jest liderem ligi w Persian Gulf Pro League – poinformował portal Persian Soccer na Twitterze. Właśnie wszechstronność sprawia, że Irańczyk mógłby być idealnym rozwiązaniem transferowym. W przerwie zimowej Raków pozyskał Jeana Carlosa z Pogoni Szczecin, który może grać na pozycji wahadłowego. Ten udanie zastąpił zawieszonego Ivana Tudora występującego po prawej stronie. Wydaje się, że Papszun chce jeszcze mocnego konkurenta dla Patryka Kuna grającego na lewym wahadle, a takim mógłby również być Irańczyk.

Debiutował u Queiroza

Do tej pory niespełna 26-letni zawodnik zagrał 15 razy w reprezentacji swojego kraju. Debiutował w 2018 roku u obecnego selekcjonera Carlosa Queiroza. Ten nie zabrał go na mundial w Katarze, choć piłkarz dosyć regularnie grał w meczach eliminacyjnych. W obecnym sezonie wystąpił w 19 meczach ligowych, w których zdobył 4 bramki i miał jedną asystę. Aktualnie wyceniany jest na 1 mln euro. Niedawno przedłużył kontrakt z Sepahanem do 2026 roku, więc Raków musiałby za niego zapłacić. Obecnie wielu piłkarzy Iranu występuje w Europie. Spośród 26 zawodników z kadry na mundial w Katarze, aż dwunastu gra w europejskich klubach.

Karol Angielski przeżył trzęsienie ziemi, teraz o tym opowiada. Wstrząsające. "Budynek falował jak łódka"