Dwa wygrane sparingi Legii w ciągu jednego dnia. Młody bramkarz potwierdza wielki talent [WIDEO]

Kosta Runjaic desygnował do tego meczu teoretycznie najsilniejszy skład. Brakowało w nim jedynie Artura Jędrzejczyka, ale dlatego, że doświadczonych defensorów rozdzielił do dwóch drużyn. Przeciwko Serbom zagrał za to 19-letni pomocnik Igor Strzałek, który w poprzednich sparingach wypadł bardzo dobrze. Wczorajszy mecz również zaczął znakomicie. Już w 90 sek. po jego strzale serbski bramkarz z trudem wybił piłkę. Z bliska próbował ją dobijać Carlitos, ale wyszła z tego idealna asysta do Ernsta Muciego, który z bliska wepchnął piłkę do siatki. Drugi gol to zasługa Muciego, który przejął piłkę w środku pola, zwodami wymanewrował obrońców rywala i i strzelił do siatki. Albańczyk prezentował się bardzo dobrze, widać po nim dużą swobodę popartą dobrą techniką, i może wreszcie Runjaic będzie trenerem, który wyzwoli cały potencjał z utalentowanego 2-krotnego reprezentanta Albanii. Trzecią bramkę dla Legii zdobył Carlitos strzałem głową. Niestety później legioniści stanęli i przeważali Serbowie, którzy strzelili dwa gole. Mogło być jeszcze gorzej, ale w 78. min Kacper Tobiasz obronił rzut karny. Drugiego, wykonywanego 3 minuty później przez Samuela Owusu już nie dał rady.

W pierwszym wczorajszym sparingu „słabszy” zespół Legii wygrał również 3:2 z IV-ligowym niemieckim Chemnitzer FC 3:2, po golach Patryka Sokołowskiego, Mattiasa Johanssona i Macieja Rosołka. Legia zakończyła zgrupowanie w Turcji, ale nie zakończyła budowy składu na rundę wiosenną. - Pytanie o transfery i sytuację kadrową jest w tym momencie nie na miejscu. To nie jest odpowiedni czas, żeby teraz o tym rozmawiać - powiedział Runjaic po dzisiejszych sparingach. Według naszych informacji Legii bardzo zależy na pozyskaniu skrzydłowego, ale problemem są pieniądze. Dlatego klub szuka wyłącznie wśród zawodników z kartą na ręku. Legioniści jutro powracają do Polski, a 20 stycznia rozegrają ostatni test przed ligą. Ich rywalem będzie drugoligowy niemiecki FC Magdeburg. Mecz w najbliższy piątek o godz. 19 na stadionie przy Łazienkowskiej.

