Gol polskiego ampfutbolisty w finale plebiscytu FIFA. To może być najpiękniejszy gol 2022 roku

Bartłomiej Pawłowski napędza Widzew. Szczerze o powrocie do Łodzi i szansach na puchary

Selekcjoner zaczyna poznawanie ekstraklasy od meczu Widzewa. A trener łodzian już policzył, ilu kandydatów do reprezentacji ma w drużynie!

Ligowcy - do reprezentacji!

Kibice Legii Warszawa złapią się za głowę, gdy zobaczą, co stało się z ich drużyną. Tak źle nie było od lat, rywale odskoczyli

FIFA w piątkowe popołudnie ogłosiła kandydatów, z których wyłoni się ostateczny zwycięzca konkursu na bramkę roku na świecie. Do nagrody, nad którą patronat ma legendarny Ferenc Puskas, nominowano 11 zawodników. Oleksy trafił do naprawdę doborowego towarzystwa, który stworzyli m.in. Kylian Mbappe (autor hat-tricka w finale mundialu, gdzie najbardziej efektowny był wolej dający wtedy remis 2:2 i dogrywkę), Theo Hernandez ze swoim 90-metrowym rajdem i Mario Balotelli, zdobywca w cudownego gola „krzyżakiem” w barwach Adany Demirspor.

Fatalne informacje w sprawie Kamila Glika! Powołanie wisi na włosku, nie obejdzie się bez zabiegu

W finałowej trójce znalazł się zawodnik Warty Poznań, który też strzelił pięknego gola „nożycami”. Gol padł w meczu PZU Amp Futbol Ekstraklasy ze Stalą Rzeszów. Polak o nagrodę będzie rywalizował z Dimitri Payetem i Richarlisonem. Francuz zdobył niezwykle piękną bramkę po strzale z 30 metrów w samo okienko bramki PAOK Saloniki w Lidze Konferencji Europy. Ochotę na trofeum Puskasa ma z pewnością również Richarlison, który w minionym roku też popisał się „nożycami”. Napastnik Tottenhamu strzelił bardzo efektownego gola w pierwszym meczu Brazylijczyków w fazie grupowej mundialu, gdy ich rywalem była reprezentacja Serbii.

Głosowanie jest już rozstrzygnięte. Głosy można było oddawać na stronie FIFA do 3 lutego. Triumfatora poznamy 27 lutego, wtedy w Zurychu odbędzie się gala FIFA The Best. Nagroda im. Ferenca Puskasa jest wręczana od 2009 roku. Jej pierwszym zdobywcą był Cristiano Ronaldo, który został nagrodzony za piekielnie silny (i skuteczny) strzał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów FC Porto – Manchester United.

Saga z Mbappe trwa w najlepsze. Media nie mają wątpliwości, ma dosyć PSG. Chce odejść do giganta

Among this year's Puskás Award nominees is this beauty from Marcin Oleksy for the Warta Poznan amputee football team (via @AmpFutbolPolska) pic.twitter.com/mEajamRtum— Guardian sport (@guardian_sport) January 17, 2023

PKO Ekstraklasa Raport 6.02 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.