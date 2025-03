Goncalo Feio o celu Legii w Lidze Konferencji

W pierwszym spotkaniu Legia zaliczyła falstart, bo przegrała na wyjeździe 2:3 z Molde. O sukcesie norweskiej drużyny zadecydowała pierwsza połowa, w której zadali warszawskiej ekipie trzy ciosy. Jednak po przerwie stołeczny zespół wyszedł odmieniony. Padły dwie bramki. Czy to wystarczy, aby w rewanżu na Łazienkowskiej wywalczyć przepustkę do ćwierćfinału Ligi Konferencji? - Jest dość łatwo przygotować zespół do takiego meczu - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej. - Zdajemy sobie sprawę z tego, o co gramy. Przypominam, że celem w europejskich pucharach było zakwalifikowanie się do fazy ligowej i ewentualnie zdobyć w niej dziewięć punktów. Cel był określony i został osiągnięty. Teraz wszystko o co walczymy wynika z ambicji, marzeń i chęci podniesienia herbu Legii jak najwyżej, jak najdalej w Europie. Reprezentowanie polskiej piłki, zdobywanie punktów i reprezentować nas samych jako piłkarzy i trenerów. Każdy będzie megazmotywowany, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Nie ma co ukrywać: europejska arena to coś wyjątkowego - podkreślił.

Szkoleniowiec zmartwił się tym, że nie zagra Luquinhas, który strzelił gola w Molde. Jednak został także ukarany żółtą kartką i w rewanżu Brazylijczyk musi pauzować. Do składu wróci za to Ryoya Morishita, który rozgrywa sezon życia. We wszyskich rozgrywkach strzelił 10 goli i zanotował 11 asyst. - Morishita jest pierwszym piłkarzem od czasów Miro Radovicia, który przekroczył po dziesięć goli i asyst. To mówi o poziomie rozwoju, który osiagnął i jak jest ważny dla drużyny - tak trener komplementował Japończyka.

Portugalczyk zwrócił uwagę także na to, co zaważyło o przegranej w Norwegi i co będzie kluczowe w rewanżu w Warszawie. - Dwie bramki straciliśmy, gdy przeciwnik grał środkiem - przypomniał trener Feio podczas konferencji prasowej. - Pierwszy fundament w obronie, to zamknięcie środka. Nie dać przeciwnikowi zdobywać przestrzeń między naszymi liniami, jak i również za naszą linią obrony. Na pewno zagęszczenie środka będzie bardzo ważne. Strzelili nam tak dwa gole. Rzecz będzie polegała na tym, żebyśmy byli dojrzali w podejściu do tego meczu. Mądry mecz polega na posiadaniu planu i konsekwencji w różnych momentach - analizował szkoleniowiec warszawskiego klubu.

