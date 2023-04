Górnik – Raków RELACJA NA ŻYWO Puchar Polski: Górnik Łęczna – Raków Częstochowa LIVE ONLINE Górnik – Raków dzisiaj 5.04 NA ŻYWO Górnik – Raków [WYNIK, SKŁADY]

Górnik Łęczna - Raków Częstochowa -:- (-:-)

Bramki:

Kartki:

Górnik:

Raków:

Na żywo Górnik Łęczna - Raków Częstochowa Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Górnik Łęczna - Raków Częstochowa w ramach półfinału Pucharu Polski. Start meczu o 20:30, bądźcie z nami!

Pierwszym finalistą Pucharu Polski w sezonie 2022/23 została Legia Warszawa, która wyeliminowała rewelację rozgrywek, KKS Kalisz. Drugą, nieco mniejszą rewelacją, jest także Górnik Łęczna, czyli kolejny zespół nie z Ekstraklasy, który dotarł tak daleko. Łęcznianie po drodze do półfinału pokonali Arkę Gdynia, Koronę Kielce, Piast Gliwice i Pogoń Siedlce. Co ciekawe, wszystkie mecze zostały wygrane przez Łęcznian... 1:0. To pokazuje, jak trudno ograć defensywę Górnika w tych rozgrywkach. Warto jednak pamiętać, że teraz zmierzą się z liderem Ekstraklasy, Rakowem. Częstochowianie podrażnieni po porażce z Legią w Ekstraklasie z pewnością będą chcieli odbić sobie to z nawiązką w Pucharze Polski.