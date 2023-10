Gwiazda Legii Warszawa o wpadce z Jagiellonią. "Mamy czas, aby podnieść głowy"

Legia rozbita przez Jagiellonię! W Białymstoku czekali na to kilka lat. Alarm przed meczem w pucharach

Jagiellonia zabrała bardzo dobrze

Na Podlasiu warszawski zespół stracił dwie bramki w pierwszej połowie. Gospodarze pokazali, że szczególnie u siebie radzą sobie wyśmienicie. W dorobku mają już sześć wygranych w Białymstoku. - Jagiellonia zagrała bardzo dobre spotkanie, są w dobrej formie - podkreślił Juergen Elitim w rozmowie w Canal+ Sport, cytowany przez klubowe media. - Nie zagraliśmy tak, jak chcieliśmy. Należy nam się za to krytyka, bo zagraliśmy zdecydowanie słabiej. Chcieliśmy podtrzymać passę lidze. To jest jednak dopiero początek sezonu. Mamy jeszcze dużo czas na to, aby podnieść głowy i wrócić na pozycję lidera - zapowiedział.

Teraz mecze z Alkmaar i Rakowa

Teraz przed Legia wyjazdowy mecz z Alkmaar w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji. - Musimy się skupić na meczu z Alkmaar, ale nie tylko na nim - wyznał Kolumbijczyk. - Mamy przed sobą bardzo ważny mecz ligowy z Rakowem. W piłce nie ma czasu na odpoczynek. Musimy przeanalizować błędy z Jagiellonią. Musimy pracować dalej. Nie można zapominać o tej porażce, ale nie należy zaprzątać sobie nią zbytnio głowy - zaznaczył Elitim.

