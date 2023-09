Gwiazdor Lecha wraca na hit przy Bułgarskiej! John van den Brom ma plan na Raków

Holender liczy na wygraną z Rakowem

Ostatnio z kadry Lecha wypadł Dino Hotić. Teraz do składu wraca duet: napastnik Mikael Ishak i pomocnik Nika Kwekweskiri. W poprzednim sezonie Kolejorz pokonał Raków na jego boisku. - To zawsze są wyjątkowe mecze - wyznał trener John van den Brom, cytowany przez PAP. - Pamiętam, że długo dyskutowano o tym, że Lech nie może wygrać z Rakowem. W końcu nam się udało. Liczę na zwycięstwo. To jest ważny mecz dla układu tabeli. Mamy za sobą dwa zwycięstwa z rzędu. Pomogło to nam zbudować pewność siebie. A i styl, w jakim to zrobiliśmy, też nam daje poczucie komfortu. Ze Stalą powinniśmy wygrać wyżej, strzelić dużo więcej goli. Ale wygraliśmy to spotkanie i to się liczy - stwierdził Holender.

Nic nie jest stracone

Lech po spotkaniu z Rakowem ma przed sobą wyjazdowy mecz z Pogonią Szczecin. - Jeśli w którymś z tych meczów nie osiągniemy wyniku, jakiego oczekujemy, to nic nie będzie znaczyć - zaznaczył van den Brom. - Jest zbyt wcześnie, by już teraz stracić szanse na zrealizowanie celu. Mamy za sobą tylko siedem meczów, a po niedzieli zostanie nam do rozegrania jeszcze 25 - wyliczał trener Lecha.

i Autor: Cyfra Sport Mikael Ishak

