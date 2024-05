Jagiellonia zraniła się o Stal. Tak lider z Podlasia potknął się w Mielcu [WIDEO]

Od początku to Jagiellonia dominowała w Mielcu. Potwierdziła to zdobyciem bramki przez Nene. Portugalczyk będąc na polu karnym popisał się precyzyjnym strzałem pod poprzeczkę. Nic nie zapowiadało, że może dojść do katastrofy. Lider dalej miał przewagę, ale zamiast dobić gospodarzy, to zamiast tego dał się niespodziewanie zaskoczyć. Czujność rywali uśpił Ilja Szkurin. To był 15. gol Białorusina w tym sezonie w lidze.

Nareszcie! Reprezentant Polski znów punktuje w lidze, zwiększa Michałowi Probierzowi pole wyboru na EURO

To był impuls dla Stali, która na początku drugiej połowy dość szybko zadała dwa zabójcze ciosy. Najpierw Mateusz Matras, a potem Łukasz Gerstenstein zaskoczyli bramkarza Jagiellonii. W tej drugiej sytuacji potrzebna była analiza systemu VAR, czy piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową. W końcówce po golu Afimico Pululu zmniejszyli rozmiary porażki. Mieli nawet szansę na wyrwanie punktu, ale strzał Mateusza Skrzypczaka z bliska instynktownie wybronił bramkarza Stali.

Ależ fatalne wieści dla Górnika! Potwierdziło się najgorsze, to koniec sezonu. Emocjonalny wpis zawodnika i natychmiastowa reakcja

Mimo potknięcia ekipa z Podlasia wciąż jest na czele, ale presja na finiszu jest coraz większa. Jagiellonia czuje na plecach oddech Śląska, który zmniejszył dystans do białostockiej drużyny. Czy to będzie kosztowna strata punktów dla podopiecznych trenera Adriana Siemieńca? - Liga bardzo przyspiesza i teraz każdy mecz ma znaczenie - powiedział trener Adrian Siemieniec w Canal+ Sport. - Musimy trzymać koncentrację i przede wszystkim skupić się na swojej pracy, bo nie chodzi oto, żeby cały czas patrzeć dookoła na pozostałe mecze. Mamy robotę do wykonania. Musimy wygrywać spotkania. Oczywiście nie jest to takie łatwe, bo w teorii to się wydaje fajnie powiedzieć. Emocje wokół tego krążą. ALe cały czas musimy wracać do naszych wartości, do fundamentów, które spowodowały, że dziś jesteśmy w tym miejscu. O tym na pewno musimy sobie porozmawiać i przypomnieć z drużyną. Nie wiemy, jak ta historia się zakończy. Nie wiemy, gdzie to wszystko nas doprowadzi. Powiedziałem piłkarzom przed meczem i powtórzyłem po, że jestem z nich dumny niezależnie od tego, jak to się skończy. Zasługują na to tym sezonem - podkreślił szkoleniowiec Jagiellonii.

Wielki powrót Czesława Michniewicza do kadry?! Te słowa wywołały poruszenie. Rozpętałaby się wielka burza

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Jagiellonia Białystok będzie mistrzem Polski? Tak, bez dwóch zdań! Nie, bez przesady Trudno powiedzieć, ale ma duży potencjał