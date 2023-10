Jean Carlos to za mało. Tak Widzew Łódź zranił mistrza Polski [WIDEO]

Łodzianie prowadzili po golu strzelonym na początku meczu. Zdobył go Mateusz Żyro, który pokonał bramkarza gospodarzy uderzeniem piłki głową. Raków próbował wyrównać, ale udało mu się to dopiero w drugiej połowie. Po godzinie gry na raty zrobił to Jean Carlos. Po jego strzale piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Brazylijczyk był także o krok od zapewnienia zwycięstwa mistrzowi Polski. Zabrakło niewiele, ale po uderzeniu Brazylijczyka zmierzającą do siatki piłkę wybił Marek Hanousek. - Z wyniku powinniśmy być zadowoleni, bo zdobyliśmy punkt - podsumował Daniel Myśliwiec, trener Widzew w Canal+ Sport.

Raków Częstochowa - Widzew Łódź 1:1

Bramki:

0:1 Mateusz Żyro 3. min, 1:1 Jean Carlos Silva 66. min

Żółte kartki:

Marcin Cebula (Raków Częstochowa) - Juljan Shehu, Marek Hanousek (Widzew Łódź)

Sędziował: Damian Sylwestrzak. Widzów: 5 500

Raków Częstochowa: Vladan Kovacevic - Bogdan Racovitan, Milan Rundic, Fran Tudor - Jean Carlos Silva (75. Dawid Drachal), Gustav Berggren, Ben Lederman (61. Władysław Koczerhin), Srdjan Plavsic - John Yeboah (61. Marcin Cebula), Bartosz Nowak (75. Sonny Kittel), Ante Crnac (61. Fabian Piasecki)

Widzew Łódź: Henrich Ravas - Mato Milos, Mateusz Żyro, Juan Ibiza (37. Luis da Silva), Andrejs Ciganiks - Juljan Shehu, Marek Hanousek, Dominik Kun (65. Fran Alvarez) - Ernest Terpiłowski (65. Jordi Sanchez), Antoni Klimek, Imad Rondic (78. Fabio Nunes)

