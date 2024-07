Jewgienij Szykawka zerwie się z łańcucha i postraszy Legię? Legenda Korony mówi o iskierce nadziei i gonitwie

Dołączył do Piasta parę dni temu. Aleksandar Vuković już szykuje go do gry przeciw wicemistrzom Polski

Korona to niewiadoma

Były król strzelców ekstraklasy zmartwił się porażką Korony z Pogonią 0:3. - Kibicuję Koronie, ale znowu może być ciężko - prognozuje Piechna w rozmowie z Super Expressem. - Trener Kamil Kuzera musi coś pozmieniać. Może nieco inaczej poustawia zespół, żeby ten coś z siebie wykrzesał, żeby dać iskierkę nadziei na lepszy okres. Na razie dla mnie Korona to niewiadoma. Może będą jeszcze transfery? W każdym razie kielczanie muszą punktować. Nie mogą sobie pozwolić na kolejną porażkę, bo - nie daj Boże - po dwóch ciosach będzie ciężko "się odkręcić. Wtedy pozostaje gonitwa, a w następnej kolejce czeka już Motor, który u siebie będzie chciał się pokazać - stwierdził.

W Legii Alfarela nosa nie zadziera. Goncalo Feio o nowym nabytku, widzi go na dwóch pozycjach

Cała nadzieja w Białorusinie?

Piechna mimo atutów warszawskiego klubu liczy na to, że kielczanie podejdą do tego spotkania z ogromnym zaangażowaniem. - Oby Korona zagrała tak, jak w ubiegłym sezonie w Pucharze Polski, gdy zaimponowała determinacją i wyeliminowała Legię z rozgrywek - ocenił były napastnik. - Gospodarze zapewne nastawią się na kontrę, bo jak się otworzą, to obawiam się, że Legia ich stłamsi. Mam nadzieję, że Jewgienij Szykawka zerwie się z "łańcucha" i zaskoczy obronę gości. Nie jest to może typowy lis pola karnego, bo brakuje mu czasami tej iskry. Jednak nie mogę mu odmówić jednego: zawsze stara się zagrozić rywalom. Może teraz także odpali i coś strzeli? Tak jak na koniec sezonu z Lechem, gdy zagrał bardzo dobrze i przyczynił się do utrzymania - przypomniał Piechna.

Marc Gual nabiera rozpędu, błyśnie z Koroną? "Niby wszyscy to o nim wiedzą, a..."

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak, ma ogromny potencjał Nie, znowu inni ją wyprzedzą Nie interesuje mnie to

Goncalo Feio nowym trenerem Legii Warszawa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.