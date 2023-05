John Yeboah znów błyszczał. Śląsk roztopił Miedź i zachował szanse na utrzymanie w Ekstraklasie[WIDEO]

Lukas Podolski zwrócił się do Lecha Poznań. Ma do nich ważne zapytanie, domaga się swojego!

Piłkarze Śląska chcąc zachować szansę na utrzymanie musieli wygrać z Miedzią i to zrobili. Pokonali rywali zza między po ciekawym meczu obfitującym w gole. Piłkarzy Miedzi dwukrotnie na początku przed stratą bramki ratował Mateusz Abramowicz kapitalnymo interwencjami, ale za trzecim razem już nie dał rady. W 38. min. po akcji rozpoczętej przez Johna Yeobaha, Michał Rzuchowski podał dokładnie do Petera Schwarz, który z bliska strzelił do siatki. Dwie minuty później świetną akcję indywidualną przeprowadził Yeboah i zakończył precyzyjnym uderzeniem lewą nogą. Miedź odgryzła się po przerwie bramką Andrzeja Niewulisa, ale wrocławianie bezlitośnie wykorzystali błędy rywali. Ci w 56. min zgubili piłkę przy wyprowadzaniu od bramki, co wykorzystał Nuhuel Leiva.

Później swojego drugiego gola strzelił Yeboah i było po meczu. Trener Jacek Magiera tuż przed końcem wpuścił na boisko 37-letniego Mariusza Pawelca, asystenta trenera rezerw, który ostatni raz grał w Ekstraklasie w lutym 2021 roku. W 90.min Szymon Matuszek wygrał walką o górną piłkę z bramkarzem Michałem Szromnikiem, a Koldo Obieta z łatwością skierował ją do siatki. Podopiecznym Jacka Magiery pozostanie teraz śledzić mecze rywali w walce o utrzymanie – Wisły Płock i Korony, a za tydzień w spotkaniu o życie zagrają w Warszawie z Legią.

Śląsk Wrocław – Miedź Legnica 4:2 (2:0)

Bramki: 1:0 Petr Schwarz (38), 2:0 John Yeboah (40), 2:1 Andrzej Niewulis (51), 3:1 Matias Nahuel (56), 4:1 John Yeboah (74), 4:2 Koldo Obieta (90).

Żółta kartka – Śląsk Wrocław: Matias Nahuel, Petr Schwarz; Miedź Legnica: Nemanja Mijuskovic, Kamil Drygas, Szymon Matuszek.

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce). Widzów: 16 005.

Śląsk Wrocław: Michał Szromnik - Martin Konczkowski, Łukasz Bejger, Daniel Gretarsson, Victor Garcia – Piotr Samiec-Talar (79. Adrian Łyszczarz), Michał Rzuchowski, Petr Schwarz (90+3. Mariusz Pawelec), Matias Nahuel (86. Marcel Zylla) – John Yeboah, Erik Exposito.

Miedź Legnica: Mateusz Abramowicz - Levent Guelen, Nemanja Mijuskovic, Andrzej Niewulis (84. Szymon Matuszek), Jurich Carolina (46. Luciano Narsingh) - Michael Kostka, Kamil Drygas, Damian Tront, Santiago Naveda (69. Hubert Matynia), Dimityr Wełkowski (90. Dawid Drachal) - Olaf Kobacki (46. Koldo Obieta).(PAP)

