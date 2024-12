W tym sezonie Ryoya Morishita ma super dokonania

Do Legii Morishita trafił na początku roku. W tym sezonie jest kluczowym piłkarzem stołecznej drużyny. Trener Goncalo Feio przesunął go ze skrzydła do środka pomocy. Efekty przyszły szybko. W tej chwili jest nie tylko skuteczny (siedem bramek), ale i zalicza asysty (osiem). To właśnie on strzelił gola w przegranym 1:2 meczu z FC Lugano w Lidze Konferencji.

Japończyk zapowiada, że będzie ciężko pracował

Dlatego władze Legii skorzystały z opcji wykupienia japońskiego pomocnika z zespołu Nagoya Grampus. Morishita podpisał kontrakt do 2028 roku. - Bardzo doceniam wszystkie osoby, które pomogły mi przez ostatni rok w Polsce. Nadal będę ciężko i pokornie pracował. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby pomóc Legii - zadeklarował Morishita, cytowany przez klubowe media.

Jacek Zieliński mówi, że Morishita wykazał się pracowitością i charakterem

Co zadecydowało o wykupieniu japońskiego pomocnika? - Wykazał się pracowitością, charakterem i determinacją do zaadoptowania europejskiego stylu gry, bardziej agresywnego i fizycznego. Stanowi dużą wartość dla naszej drużyny. Potwierdzają to jego bardzo dobre liczby w rundzie i wpływ na grę - tłumaczył Jacek Zieliński, dyrektor sportowy, cytowany przez oficjalny portali Legii.

Samuraj zostaje z nami 🥷Legia Warszawa skorzystała z opcji wykupienia 27-letniego Ryoyi Morishity po okresie wypożyczenia z Nagoyi Grampus. Kontrakt japońskiego pomocnika ze stołecznym klubem będzie obowiązywał do końca maja 2028 roku.▶️ https://t.co/hk3SGItx5P pic.twitter.com/ZeiBFP9xal— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) December 17, 2024

