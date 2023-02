i Autor: Cyfrasport Kamil Grosicki

Grosik w formie

Kamil Grosicki idzie na króla strzelców? Piłkarz Pogoni ma konkretny cel

W Szczecinie chuchają i dmuchają na Kamila Grosickiego (35 l.), bo choć piłkarz ma już swoje lata, to wciąż od niego mnóstwo zależy. „Grosik” w poprzedniej kolejce zagrał fenomenalnie, teraz chce powtórzyć to w meczu z Wisłą Płock. Stawka jest wysoka bo po pierwsze, Grosicki walczy o tytuł króla strzelców, a po drugie - Pogoń wciąż ma szanse na awans do europejskich pucharów.